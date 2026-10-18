Zelenski critică relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei: „Recompensele financiare pentru Putin” încurajează atacurile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski critică decizia administrației Donald Trump de a relaxa sancțiunile împotriva Rusiei și avertizează că reducerea presiunii economice asupra Moscovei riscă să prelungească războiul. Reacția liderului de la Kiev vine după un atac de amploare asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Zelenski consideră că măsura reprezintă o recompensă pentru Vladimir Putin, într-un moment în care Ucraina încearcă să își protejeze alimentarea cu energie înaintea iernii. Totodată, el se așteaptă ca Washingtonul să continue relaxarea restricțiilor impuse Moscovei.
„Din păcate, mi se pare că acest lucru nu îl poate opri pe Putin; dimpotrivă, el simte bucurie şi satisfacţie pentru că beneficiază de un asemenea sprijin”, a declarat președintele ucrainean sâmbătă.
Zelenski: Reducerea presiunii asupra Rusiei încurajează noi atacuri
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul de la Kiev a pus în legătură suspendarea sancțiunilor americane cu riscul continuării ofensivei ruse.
„Suspendarea sancţiunilor americane, reducerea presiunii asupra agresorului, recompensele financiare pentru Putin - toate acestea nu fac decât să îl încurajeze să continue atacurile. Nu trebuie să cedăm teren. Trebuie să continuăm să încercăm să punem capăt războiului. Să îl încheiem, nu să îi oferim lui Putin toate motivele pentru a-l continua la nesfârşit.”
Avertismentul a venit în contextul unor lovituri puternice asupra centralelor electrice ucrainene. Potrivit relatării citate, atacurile urmăresc să afecteze aprovizionarea cu electricitate a orașelor înainte de sezonul rece.
Zelenski a cerut și un rol mai activ al Europei în discuțiile cu Moscova, pe fondul demersurilor administrației americane de îmbunătățire a relațiilor cu Rusia și de negociere a unor acorduri comerciale.
Washingtonul amână aplicarea unor noi sancțiuni
Potrivit The Guardian, Donald Trump a anunțat vineri suspendarea aplicării unui nou pachet de sancțiuni împotriva economiei ruse. Președintele american a justificat amânarea în fața Congresului prin invocarea interesului național.
Măsurile descrise în relatare vizează sectorul energetic, instituțiile financiare și flota de petroliere folosită de Rusia pentru a continua transporturile de resurse energetice. Pachetul include și taxe vamale pentru marii cumpărători de petrol rusesc, între care China și India.
Zelenski a criticat momentul ales de Washington, subliniind că decizia a coincis cu un atac masiv asupra sistemului energetic ucrainean. În opinia sa, aplicarea restricțiilor ar putea pune o presiune reală asupra Moscovei pentru încheierea războiului.
„Această lege ar fi putut - şi încă poate! - să ajute foarte mult. Dar legea trebuie să fie efectiv aplicată, iar fiecare voce care o susţine contează”, a transmis președintele ucrainean.
Marco Rubio invocă o analiză a impactului economic
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că suspendarea sancțiunilor va dura 60 de zile. În acest interval, administrația Trump intenționează să evalueze consecințele economice ale restricțiilor și ale taxelor vamale.
„Preşedintele doreşte să folosească această perioadă de 60 de zile pentru a analiza, într-un fel, ce va însemna impunerea atât a sancţiunilor, cât şi a taxelor vamale pentru economia mondială şi chiar pentru economia Statelor Unite”, a explicat Rubio.
Oficialul american a precizat că efectele măsurilor nu se limitează la Rusia, întrucât restricțiile economice vizează mai multe țări.
Moscova salută decizia administrației Trump
În timp ce Kievul avertizează asupra consecințelor suspendării sancțiunilor, emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev a salutat anunțul Washingtonului, pe care l-a descris pe rețelele sociale drept un moment „important și cu adevărat istoric”.
Reacțiile celor două părți evidențiază pozițiile opuse față de măsură: autoritățile ucrainene cer menținerea presiunii economice asupra Rusiei, în timp ce Moscova prezintă suspendarea restricțiilor ca pe un pas favorabil în relația cu Statele Unite.