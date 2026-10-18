Zelenski critică relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei: „Recompensele financiare pentru Putin” încurajează atacurile

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 09:02

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski critică decizia administrației Donald Trump de a relaxa sancțiunile împotriva Rusiei și avertizează că reducerea presiunii economice asupra Moscovei riscă să prelungească războiul. Reacția liderului de la Kiev vine după un atac de amploare asupra infrastructurii energetice ucrainene.

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