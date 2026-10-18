Marco Rubio neagă implicarea Casei Albe în limitarea Starlink în Ucraina: „Nu a fost ceva deliberat”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 08:11

Secretarul de stat american Marco Rubio a respins acuzațiile privind implicarea administrației de la Washington în problemele de funcționare ale Starlink în Ucraina. Oficialul a declarat că nimeni de la Casa Albă nu a cerut reducerea vitezei conexiunilor pentru a împiedica utilizarea serviciului de către dronele ucrainene și a afirmat că, potrivit informațiilor sale, serviciul a fost restabilit.

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