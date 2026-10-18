Marco Rubio neagă implicarea Casei Albe în limitarea Starlink în Ucraina: „Nu a fost ceva deliberat”

Secretarul de stat american Marco Rubio a respins acuzațiile privind implicarea administrației de la Washington în problemele de funcționare ale Starlink în Ucraina. Oficialul a declarat că nimeni de la Casa Albă nu a cerut reducerea vitezei conexiunilor pentru a împiedica utilizarea serviciului de către dronele ucrainene și a afirmat că, potrivit informațiilor sale, serviciul a fost restabilit.
Rubio: „Nimeni nu a ordonat reducerea vitezei Starlink”
Întrebat despre declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora limitările ar fi fost deliberate, Marco Rubio a negat că Statele Unite ar fi avut vreun rol în această situație.
„Nu ştiu ce a spus Zelenski. Nu sunt sigur că Zelenski ştie despre ce vorbeşte, dar nu a fost ceva deliberat. Noi nu avem nicio legătură cu asta”, a declarat secretarul de stat american.
Rubio a susținut că nu a existat un ordin pentru încetinirea conexiunilor și că serviciul ar fi revenit la parametrii anteriori. El nu a oferit însă o explicație pentru problemele semnalate de partea ucraineană.
„Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza conexiunii, astfel încât anumite drone să nu îl poată utiliza”, a precizat oficialul american.
În privința restabilirii serviciului, Rubio a indicat că se bazează pe informațiile pe care le-a citit sau le-a primit, fără să prezinte detalii tehnice.
Diferența dintre Starlink și Starshield, invocată de secretarul de stat
În răspunsurile sale, Marco Rubio a insistat asupra distincției dintre Starlink și Starshield. El a descris Starlink drept un serviciu comercial, în timp ce Starshield este un sistem destinat apărării, utilizat de forțele armate americane.
Potrivit secretarului de stat, Ucraina nu dispunea, la momentul declarațiilor, de acces la Starshield, iar solicitarea Kievului făcea obiectul unor discuții.
„Starshield face obiectul unui contract cu armata americană. Nu are nicio legătură cu Ucraina. Ştiu că Ucraina doreşte să aibă acces la Starshield. În prezent, nu dispune de acest sistem”, a afirmat Rubio.
Oficialul american a adăugat că partea ucraineană a solicitat acces la acest sistem pentru a putea efectua lovituri în adâncimea teritoriului Rusiei. El a subliniat că solicitarea privind Starshield trebuie separată de problemele raportate în funcționarea Starlink.
Ucraina a reclamat misiuni eșuate din cauza restricțiilor
Reacția lui Rubio vine după ce partea ucraineană a semnalat restricții care ar fi afectat operațiunile militare.
Serhii Beskrestnov, prezentat drept consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a susținut într-un mesaj publicat pe Telegram că militarii nu fuseseră avertizați în legătură cu aceste limitări.
„Forţele armate nu au primit niciun avertisment cu privire la aceste restricţii, iar acest lucru a dus la eşecul mai multor misiuni”, a scris acesta.
Volodimir Zelenski a cerut miercuri restabilirea serviciului Starlink. Ulterior, vineri, președintele american Donald Trump a negat informațiile potrivit cărora Casa Albă ar fi dispus restricționarea conexiunilor furnizate forțelor ucrainene.