O mamă a fost concediată după ce a cerut un program de noapte pentru a-și îngriji copilul. Decizia care a costat compania 30.000 de euro

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 oct. 2026, 20:22

O decizie judecătorească din Spania stabilește un precedent dur pentru angajatorii care ignoră viața de familie a salariaților. O mamă dată afară după ce a cerut ture nocturne pentru a-și îngriji copilul a câștigat procesul cu fosta sa companie, care trebuie să o reangajeze de urgență și să-i plătească 30.000 de euro despăgubiri.

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