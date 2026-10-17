O mamă a fost concediată după ce a cerut un program de noapte pentru a-și îngriji copilul. Decizia care a costat compania 30.000 de euro
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O decizie judecătorească din Spania stabilește un precedent dur pentru angajatorii care ignoră viața de familie a salariaților. O mamă dată afară după ce a cerut ture nocturne pentru a-și îngriji copilul a câștigat procesul cu fosta sa companie, care trebuie să o reangajeze de urgență și să-i plătească 30.000 de euro despăgubiri.
Cazul, relatat de publicația spaniolă Noticias Trabajo, a ajuns în fața Tribunalului Superior de Justiție din Navarra, după ce angajatorul a contestat hotărârea pronunțată inițial de Tribunalul pentru Litigii de Muncă nr. 3 din Pamplona.
Cum a ajuns angajata să solicite un program exclusiv de noapte
Femeia fusese angajată în septembrie 2022, în baza unui contract pe perioadă nedeterminată cu activitate discontinuă, pe un post de muncitor. Pentru activitatea prestată, aceasta primea un salariu brut de 71,91 euro pe zi.
După ce a devenit mamă, în 2023, angajata a revenit la locul de muncă în februarie 2024, beneficiind de reducerea programului pentru a se putea ocupa de copil. Ulterior, aceasta s-a confruntat cu un episod de violență domestică, situație care a determinat-o să intre în concediu medical.
La întoarcerea în activitate, femeia a solicitat să lucreze exclusiv în tura de noapte, pentru a putea asigura îngrijirea copilului. Compania a aprobat cererea pentru o perioadă de șase luni, interval stabilit la sugestia departamentului de resurse umane, astfel încât angajata să poată cere ulterior prelungirea acestei adaptări.
În momentul în care perioada aprobată se apropia de final, femeia a încercat să obțină menținerea aceluiași program, explicând că nu putea reveni la sistemul obișnuit de lucru în schimburi.
A primit decizia de concediere în ziua revenirii la muncă
Pe 18 februarie 2025, reprezentanții companiei au informat-o prin WhatsApp că trebuie să se prezinte la serviciu în data de 3 martie. Angajata a întrebat dacă va putea continua să lucreze noaptea, însă departamentul de resurse umane i-a transmis că va trebui să revină la programul în schimburi.
Femeia a explicat că nu putea accepta această schimbare, întrucât avea nevoie de programul de noapte pentru a-și îngriji copilul. La scurt timp, după ce a observat că nu figura în graficele de lucru, a cerut lămuriri. Compania i-a comunicat că era vorba despre o eroare și a confirmat că trebuie să se prezinte la serviciu pe 3 martie.
Angajata s-a conformat, însă, în loc să își reia activitatea, a primit decizia de concediere chiar în ziua în care s-a prezentat la locul de muncă.
Pentru a justifica măsura, societatea a invocat motive organizatorice și de producție, susținând și că randamentul femeii nu corespundea nivelului așteptat. Totodată, i-a oferit o indemnizație în valoare de 2.009,83 euro.
Dosarul nu conținea însă reclamații anterioare privind calitatea muncii sale. După pierderea locului de muncă, starea de anxietate a femeii s-a agravat, fiind necesar un tratament medicamentos cu anxiolitice.
De ce au considerat judecătorii că măsura a fost discriminatorie
Nemulțumită de decizia angajatorului, femeia a contestat concedierea în instanță. Tribunalul pentru Litigii de Muncă nr. 3 din Pamplona i-a dat câștig de cauză și a declarat concedierea nulă, apreciind că au fost încălcate drepturile sale legate de echilibrul dintre obligațiile profesionale și responsabilitățile familiale.
Hotărârea a impus companiei trei obligații: reangajarea femeii, plata salariilor restante și achitarea unor despăgubiri de 30.000 de euro pentru prejudiciul moral.
Societatea a contestat ulterior decizia la Tribunalul Superior de Justiție din Navarra. În apărarea sa, angajatorul a susținut că încetarea contractului nu avea legătură cu solicitarea privind programul de noapte și a acuzat-o pe angajată că ar fi încercat să își stabilească singură orarul.
Judecătorii nu au considerat convingătoare aceste argumente. Un element important în analiza lor a fost momentul în care s-a produs concedierea: femeia a fost îndepărtată din companie chiar în ziua revenirii la serviciu, după ce insistase să păstreze programul adaptat nevoilor sale familiale.
În aceste condiții, angajatorului îi revenea obligația de a demonstra că decizia avea la bază motive obiective și legitime, independente de cererea angajatei. Compania nu a reușit să ofere suficiente dovezi în acest sens și nici să înlăture suspiciunea că măsura fusese determinată de solicitarea privind organizarea timpului de muncă.
Concedierea altor cinci angajați nu a schimbat verdictul
În încercarea de a-și susține poziția, compania a invocat și faptul că, în aceeași zi, au fost concediați alți cinci angajați. De asemenea, a argumentat că perioada de șase luni pentru care fusese aprobat programul de noapte expirase deja.
Angajatorul a mai susținut că, în lipsa unor dovezi suficiente privind motivele concedierii, aceasta ar fi trebuit considerată nejustificată, nu nulă.
Instanța a respins și aceste argumente. Concedierea altor persoane în aceeași zi nu demonstra, în sine, că situația femeii era lipsită de o componentă discriminatorie. Pentru a susține această apărare, compania ar fi trebuit să arate că motivele și circumstanțele erau comparabile, lucru care nu a fost demonstrat.
Judecătorii au reținut că exista o legătură între solicitarea de adaptare a programului pentru îngrijirea copilului și decizia de concediere. Potrivit motivării hotărârii, femeia se ocupa singură de îngrijirea copilului, iar acest context era esențial pentru înțelegerea cererii sale.
Compania trebuie să plătească despăgubiri de 30.000 de euro
În urma analizării apelului, Tribunalul Superior de Justiție din Navarra a menținut hotărârea inițială. Astfel, concedierea rămâne declarată nulă, iar angajatorul trebuie să o reangajeze pe femeie și să îi achite salariile restante, calculate pornind de la remunerația de 71,91 euro brut pe zi.
Pe lângă aceste sume, societatea este obligată să plătească despăgubiri de 30.000 de euro pentru prejudiciul moral suferit de angajată.
Decizia evidențiază importanța protejării drepturilor salariaților care solicită adaptarea programului de lucru pentru a-și îndeplini responsabilitățile familiale. În acest caz, instanțele au considerat că angajatorul nu a demonstrat că încetarea raportului de muncă avea motive legitime, independente de solicitarea formulată de femeie.
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