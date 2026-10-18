Macron condamnă violențele după proteste: „Cei care au distrus și au jefuit vor fi urmăriți penal și pedepsiți”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 09:06

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat actele de violență împotriva instituțiilor publice și a magazinelor și a transmis că persoanele responsabile vor fi urmărite penal și pedepsite. În mesajul său, liderul francez și-a exprimat sprijinul pentru forțele de ordine și a făcut apel la unitate în fața celor care provoacă haos și împiedică exprimarea pașnică a revendicărilor.

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