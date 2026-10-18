Macron condamnă violențele după proteste: „Cei care au distrus și au jefuit vor fi urmăriți penal și pedepsiți”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat actele de violență împotriva instituțiilor publice și a magazinelor și a transmis că persoanele responsabile vor fi urmărite penal și pedepsite. În mesajul său, liderul francez și-a exprimat sprijinul pentru forțele de ordine și a făcut apel la unitate în fața celor care provoacă haos și împiedică exprimarea pașnică a revendicărilor.
„Violența nu își are locul în Republica noastră. Cei care au distrus, au atacat prefecturile și magazinele, au jefuit până și primăriile noastre vor fi urmăriți penal și pedepsiți”, a transmis Emmanuel Macron.
Macron, mesaj de sprijin pentru forțele de ordine
Președintele francez a subliniat rolul forțelor de ordine în garantarea dreptului de a manifesta și le-a transmis susținerea națiunii.
„Forțelor de ordine, garante ale dreptului de a manifesta, le transmit sprijinul națiunii”, a afirmat liderul de la Paris.
Mesajul său face o distincție între persoanele care își exprimă pașnic revendicările și cele care recurg la distrugeri și atacuri împotriva instituțiilor sau a spațiilor comerciale.
Apel la unitate împotriva celor care provoacă haos
Emmanuel Macron a cerut unitate în fața celor pe care îi acuză că urmăresc să distrugă instituțiile și să împiedice manifestațiile pașnice.
„Vom face cu toții front comun împotriva celor care seamănă haos, care nu urmăresc decât să ne dărâme instituțiile și îi împiedică pe cei care își exprimă pașnic revendicările să o facă”, a transmis președintele Franței.
Bilanțul protestelor violente în Franța: 1.200 de persoane reținute și 150 de polițiști și jandarmi răniți
Manifestațiile împotriva costului ridicat al vieții din Franța au fost marcate de confruntări cu forțele de ordine, jafuri și distrugeri în mai multe orașe. Premierul Sébastien Lecornu a anunțat sâmbătă seara un bilanț de 1.200 de persoane reținute, în timp ce 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți.
Numărul reținerilor a crescut pe parcursul serii, de la aproximativ 400 la 1.200 înainte de miezul nopții. În zonele afectate de violențe, grupuri de persoane au atacat forțele de ordine, au jefuit magazine și au provocat pagube.
Aproximativ 550.000 de participanți la protestele din Franța
Potrivit estimărilor Ministerului francez de Interne, manifestațiile au adunat aproximativ 550.000 de persoane la nivel național. Dintre acestea, 110.000 au protestat la Paris. În întreaga țară au fost organizate 110 manifestații, potrivit Le Parisien.
Nemulțumirile legate de costul vieții au scos în stradă studenți, angajați din sectorul public și agricultori. Acestora li s-au alăturat membri ai mișcării „vestelor galbene”, apărută în 2018 în contextul scumpirii carburanților.
Pagube majore la primăria din Limoges
La Limoges, un incendiu izbucnit la primărie a provocat distrugeri importante. Acoperișul clădirii s-a prăbușit peste etajele inferioare. Violențe au fost raportate și la Marsilia, unde poliția a anunțat numeroși răniți.
Amploarea incidentelor a dus la convocarea unei celule interministeriale de criză. Totodată, primarii Parisului, Marsiliei și Lyonului au solicitat o întâlnire cu premierul, pentru a discuta despre pagube și despre evoluția situației.
Autoritățile folosesc înregistrări video pentru identificarea suspecților
Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că anchetele pentru identificarea persoanelor implicate în jafuri și distrugeri vor continua. Poliția are la dispoziție numeroase înregistrări video care pot contribui la stabilirea responsabilităților.
La rândul său, Sébastien Lecornu a apreciat intervenția polițiștilor și a jandarmilor. Premierul a afirmat că este un miracol că numărul răniților nu este mai mare.
Jean-Luc Mélenchon susține că majoritatea manifestanților au protestat pașnic
Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de stânga La France insoumise, a contestat prezentarea participanților la proteste drept persoane violente. El a susținut că majoritatea celor prezenți au manifestat pașnic și le-a cerut să publice imagini pe rețelele sociale.
„Vor să ne prezinte drept huligani. Arătați că ei sunt manipulatorii!”, a scris Mélenchon pe X.
Politicianul a criticat și dispozitivul de securitate organizat de poliția pariziană în apropierea Palatului Élysée. Strada Faubourg-Saint-Honoré, unde se află sediul președinției franceze, s-a numărat printre zonele tensionate în timpul manifestațiilor.