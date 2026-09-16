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Camera Reprezentanților din Statele Unite avansează proiectul de sancțiuni împotriva Rusiei

Camera Reprezentanților SUA

Camera Reprezentanților SUA

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 16 sept. 2026, 08:13

Camera Reprezentanților a SUA a avansat proiectul de sancțiuni împotriva Rusiei, un pachet legislativ care vizează energia rusă, tarifele impuse cumpărătorilor de petrol și gaze, precum și evaziunea sancțiunilor. Proiectul de lege, susținut bipartizan, deschide calea pentru votul final asupra celui mai amplu set de măsuri economice propus în 2026.

Camera Reprezentanților a votat pe 15 septembrie pentru a avansa proiectul de sancțiuni care ar permite președintelui SUA să impună tarife de până la 100% celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze rusești, precum și cinci state acuzate că ajută Moscova să eludeze sancțiunile energetice, scrie Kyiv Independent. Inițiativa, asociată senatorului republican Lindsey Graham, a trecut în Senat în august, însă în Camera Reprezentanților întâmpină reticențe din partea democraților, care contestă extinderea puterilor tarifare ale președintelui Donald Trump.

Proiectul a trecut ultimul vot procedural cu 214 voturi "pentru" și 211 "împotrivă", iar votul final este programat pentru 16 septembrie. Doi democrați — Jared Golden și Marie Gluesenkamp Perez — au votat alături de republicani, în ciuda presiunilor interne.

Mai mulți congresmeni democrați au avertizat că legea ar putea „face mai mult rău decât bine”, deoarece nu obligă explicit la sancțiuni împotriva Rusiei, dar extinde semnificativ autoritatea prezidențială asupra tarifelor. Fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul, a subliniat că, deși există riscuri, impactul simbolic al adoptării legii ar fi favorabil Ucrainei.

Proiectul vizează state precum China, India și Turcia, mari cumpărători de petrol rusesc, dar și importatori de gaze precum Uniunea Europeană. Lista țărilor vizate ar urma să fie revizuită la fiecare 180 de zile, cu excepții pentru statele care reduc activ importurile.

Legea include și sancțiuni împotriva lui Vladimir Putin, a oficialilor de rang înalt, a marilor bănci rusești — inclusiv Banca Centrală, Sberbank și Gazprombank — și a companiilor de stat. Sunt vizate și entitățile străine care sprijină industria de apărare a Rusiei, proiectele energetice majore și „flota din umbră” folosită pentru exporturile de petrol.

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