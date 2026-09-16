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Extern· 2 min citire
Camera Reprezentanților din Statele Unite avansează proiectul de sancțiuni împotriva Rusiei
Camera Reprezentanților SUA
Camera Reprezentanților a SUA a avansat proiectul de sancțiuni împotriva Rusiei, un pachet legislativ care vizează energia rusă, tarifele impuse cumpărătorilor de petrol și gaze, precum și evaziunea sancțiunilor. Proiectul de lege, susținut bipartizan, deschide calea pentru votul final asupra celui mai amplu set de măsuri economice propus în 2026.
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