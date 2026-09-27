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Ana Maria Păcuraru, după întrebarea adresată lui Lavrov despre Deveselu: „A râs sfidător. Moscova nu a retras avertismentul de acum zece ani”

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Scris deDarius Stănescu
Publicat27 sept. 2026, 12:11
SursăRealitatea PLUS

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a evitat să spună dacă baza de la Deveselu se află pe lista țintelor militare ale Rusiei. Întrebat direct de jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru la o conferință de presă organizată după reuniunile Adunării Generale a ONU, Lavrov a râs și a răspuns: „E secret”.

Ana Maria Păcuraru a readus în discuție avertismentele formulate de Vladimir Putin în 2016, după operaționalizarea sistemului antirachetă american de la Deveselu. Jurnalista l-a întrebat pe Lavrov dacă baza și România se mai află în vizorul armatei ruse. Șeful diplomației de la Moscova nu a confirmat și nici nu a negat.

Răspunsul său lasă întrebarea fără o clarificare oficială. Faptul că Lavrov a spus „E secret” nu demonstrează că Deveselu figurează pe o listă de ținte, dar nici nu înlătură îngrijorarea provocată de declarațiile anterioare ale Moscovei.

Întrebarea despre Deveselu

„Un râs și două cuvinte. Așa a răspuns astăzi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la o întrebare despre securitatea României. L-am întrebat direct. În 2016, Vladimir Putin avertiza că România a intrat în vizorul Rusiei din cauza scutului antirachetă american de la Deveselu.

Este astăzi Deveselu pe lista țintelor armatei ruse? Lavrov nu a negat. A râs sfidător alături de purtătoarea de cuvânt, Maria Zaharova, și de jurnaliștii ruși din sală, ca și cum întrebarea unui jurnalist român ar fi fost o glumă. Apoi a răspuns „Este un secret”. Nu este un răspuns diplomatic, ci un mesaj că Moscova nu a retras avertismentul de acum zece ani de zile și a ales să-l lase suspendat deasupra României.

Nu confirmă și nu exclude, doar zâmbește. Baza de la Deveselu este un sistem defensiv, parte a scutului antirachetă al NATO operațional din 2016. Rusia a contestat-o de la început și susține că ar putea fi folosită împotriva ei. Iar astăzi, într un context în care fragmente de drone rusești au căzut deja pe teritoriul României, refuzul de a spune dacă baza este o țintă nu este un detaliu.

În aceeași conferință, Lavrov a spus că Rusia nu are intenția să lupte cu Europa și că ideea este absurdă, în aceeași frază însă a amintit avertismentul lui Vladimir Putin dacă Rusia va fi atacată va fi un război complet diferit.”, a transmis Ana Maria Păcuraru.

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