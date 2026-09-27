Ana Maria Păcuraru, după întrebarea adresată lui Lavrov despre Deveselu: „A râs sfidător. Moscova nu a retras avertismentul de acum zece ani”

Publicat 27 sept. 2026, 12:11 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a evitat să spună dacă baza de la Deveselu se află pe lista țintelor militare ale Rusiei. Întrebat direct de jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru la o conferință de presă organizată după reuniunile Adunării Generale a ONU, Lavrov a râs și a răspuns: „E secret”.

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