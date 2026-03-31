Forțele de apărare ale Estoniei au precizat că a fost observată „activitate aeriană potențial periculoasă”, atât în interiorul, cât și în afara spațiului aerian național. A fost emisă o notificare preventivă, iar situația nu mai prezintă în prezent un risc.

Potrivit unui oficial militar estonian, este foarte probabil ca dronele implicate să fi fost aparate ucrainene rătăcite. În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și rutelor de export ale Rusiei, inclusiv în zone apropiate de granițele cu statele baltice.

Resturi descoperite în Estonia

Autoritățile au găsit resturi de la cel puțin o dronă în Tartu, iar alte descoperiri sunt în curs de verificare. Și Letonia a raportat un incident asemănător. Forțele armate au detectat luni seara o dronă străină în apropierea frontierei cu Rusia, însă aceasta nu a pătruns în spațiul aerian leton.

În același context, autoritățile din Finlanda au anunțat că o dronă prăbușită recent transporta o încărcătură explozivă neexplodată.