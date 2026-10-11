Al doilea atac asupra aeroportului din Riad! Un proiectil a lovit terminalul de pasageri și a provocat un incendiu

Un nou atac a avut loc duminică, 11 octombrie, asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite. Un proiectil neidentificat a lovit un terminal de pasageri și a provocat un incendiu, potrivit coaliției militare conduse de Arabia Saudită în Yemen. Incidentul s-a produs la numai o zi după un atac devastator asupra aceluiași aeroport, în urma căruia cel puțin 12 persoane au murit și peste 300 au fost rănite.
Noua lovitură a vizat complexul aeroportuar în care se află terminalele 3 și 4, folosite pentru zborurile interne. Autoritățile saudite nu au oferit deocamdată informații despre eventuale victime sau despre amploarea pagubelor provocate de proiectil. Incidentul vine în contextul atacurilor repetate asupra aeroportului din Riad, care au dus la suspendarea operațiunilor aeroportuare, conform BBC.
Un nou proiectil a lovit aeroportul din Riad. Incendiu într-un terminal de pasageri
Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat că un proiectil de proveniență necunoscută a lovit o sală de pasageri a Aeroportului Internațional Regele Khalid. Impactul a provocat un incendiu, într-un moment în care aeroportul se confrunta deja cu urmările atacului de sâmbătă.
Separat, sistemele saudite de apărare aeriană au interceptat o rachetă de croazieră în apropierea aeroportului. Nu au fost comunicate informații care să stabilească o legătură directă între racheta interceptată și proiectilul care a lovit terminalul.
12 morți și peste 300 de răniți în atacul de sâmbătă
Noul incident are loc la mai puțin de 24 de ore după atacul sângeros de sâmbătă, 10 octombrie, când aeroportul internațional din capitala saudită a fost lovit de o rachetă. Atacul precedent s-a soldat cu cel puțin 12 persoane decedate și peste 300 de răniți, potrivit bilanțului anunțat de autoritățile saudite. Printre persoanele care și-au pierdut viața se numără cetățeni saudiți și străini. Atacul a provocat pagube importante în zona terminalelor și a dus la suspendarea activității aeroportului, unul dintre principalele puncte de transport aerian ale Arabiei Saudite.
Rebelii Houthi avertizează companiile aeriene și pasagerii să evite aeroporturile saudite
Gruparea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a transmis duminică un nou avertisment pentru companiile aeriene, angajații aeroporturilor și pasagerii care intenționează să călătorească prin Arabia Saudită. Rebelii le-au cerut să evite aeroporturile și spațiul aerian saudit, susținând că acestea ar putea fi vizate de operațiuni militare.
Declarația făcută duminică de reprezentanții grupării nu a inclus o revendicare a atacului de sâmbătă, care a provocat cele 12 decese. Houthii au recunoscut însă că se află în spatele altor atacuri asupra aceluiași aeroport, produse joi.
Avertismentele vin în contextul intensificării confruntărilor dintre rebelii Houthi și coaliția condusă de Arabia Saudită, care desfășoară operațiuni militare în Yemen.
Donald Trump ia în calcul implicarea SUA în atacurile împotriva rebelilor Houthi
Escaladarea violențelor a provocat reacții și la Washington. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite analizează posibilitatea de a se alătura operațiunilor militare saudite împotriva rebelilor Houthi. La rândul său, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a condamnat atacurile asupra aeroportului din Riad și a sugerat că Marea Britanie ar putea oferi sprijin suplimentar Arabiei Saudite.