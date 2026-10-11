Al doilea atac asupra aeroportului din Riad! Un proiectil a lovit terminalul de pasageri și a provocat un incendiu

Publicat 11 oct. 2026, 18:27 Actualizat 11 oct. 2026, 18:28

Un nou atac a avut loc duminică, 11 octombrie, asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite. Un proiectil neidentificat a lovit un terminal de pasageri și a provocat un incendiu, potrivit coaliției militare conduse de Arabia Saudită în Yemen. Incidentul s-a produs la numai o zi după un atac devastator asupra aceluiași aeroport, în urma căruia cel puțin 12 persoane au murit și peste 300 au fost rănite.

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