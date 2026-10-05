AfD ia în calcul să renunțe la cererea de ieșire din UE. Planul pentru o „uniune de națiuni suverane”

Publicat 5 oct. 2026, 18:56 Sursă Reuters

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) analizează o schimbare importantă a poziției sale față de Uniunea Europeană și moneda euro. Potrivit unui document strategic consultat de Reuters, formațiunea nu ar mai cere în mod direct retragerea Germaniei din UE, ci ar susține mai întâi o reformare radicală a blocului comunitar.

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