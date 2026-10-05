AfD ia în calcul să renunțe la cererea de ieșire din UE. Planul pentru o „uniune de națiuni suverane”

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) analizează o schimbare importantă a poziției sale față de Uniunea Europeană și moneda euro. Potrivit unui document strategic consultat de Reuters, formațiunea nu ar mai cere în mod direct retragerea Germaniei din UE, ci ar susține mai întâi o reformare radicală a blocului comunitar.
Propunerea vine din partea unor membri ai AfD și ar marca o modificare a uneia dintre pozițiile care au definit partidul încă de la înființarea sa, în 2013. Formațiunea a apărut în mare parte ca reacție la politicile de salvare financiară din zona euro și a susținut ulterior dizolvarea uniunii monetare sau retragerea Germaniei din aceasta, scrie Reuters.
AfD vrea să transforme UE într-o „uniune de națiuni suverane”
Documentul, relatat inițial de cotidianul german Bild, propune renegocierea în profunzime a tratatelor europene. Obiectivul ar fi transformarea Uniunii Europene într-o structură mai puțin rigidă, descrisă drept o „uniune de națiuni suverane”.
În această viziune, Bruxelles-ul ar urma să aibă un rol mai redus în elaborarea politicilor interne ale statelor membre. Documentul prevede și posibilitatea ca țările UE să beneficieze de clauze de exceptare în domenii precum migrația, finanțele europene și politicile sociale.
Planul nu exclude însă complet varianta retragerii Germaniei din Uniunea Europeană. Dacă negocierile pentru reformarea tratatelor ar eșua, documentul propune organizarea unui referendum privind apartenența Germaniei la UE.
În ceea ce privește moneda euro, documentul nu mai susține în mod fundamental o retragere a Germaniei din zona euro, potrivit Reuters. Poziția reprezintă o diferență față de actualul program al formațiunii, care prevede ieșirea Germaniei din zona euro și înlocuirea în cele din urmă a Uniunii Europene cu un nou cadru european.
Documentul trebuie aprobat de partid
Strategia a fost elaborată de membri ai AfD din Parlamentul European, Bundestag și parlamentele regionale. Documentul a fost discutat în cadrul unei reuniuni desfășurate luna trecută.
Orice modificare a platformei politice a partidului, care nu a mai fost schimbată de aproximativ un deceniu, va trebui validată de o convenție a AfD programată pentru anul viitor.
Peter Boehringer, purtătorul de cuvânt al AfD pentru afaceri europene și unul dintre criticii de lungă durată ai monedei euro, a respins ideea că documentul ar reprezenta o schimbare de direcție a partidului.
Potrivit lui Boehringer, propunerea privind renegocierea tratatelor europene și încercarea de reformare a Uniunii înainte de a lua în calcul o eventuală retragere este compatibilă cu pozițiile pe care AfD le-a susținut până acum. El a descris documentul drept un plan de punere în aplicare a pozițiilor existente, nu o schimbare a politicii formațiunii.
De la zona euro la migrație
AfD a fost fondat în 2013, într-un context dominat de criza zonei euro, iar poziția față de moneda unică a reprezentat una dintre temele sale centrale. Ulterior, partidul și-a extins baza electorală prin campania împotriva migrației, în special după sosirea unui număr mare de refugiați din zone afectate de conflicte în Orientul Mijlociu, în 2015.
Această strategie a contribuit la o serie de succese electorale ale formațiunii, cel mai recent în landul Saxonia-Anhalt.
La alegerile federale de anul trecut, AfD s-a clasat pe locul al doilea, după conservatorii cancelarului Friedrich Merz. Formațiunea își propune să ajungă la guvernare la nivel federal până în 2029.
Partidele politice tradiționale din Germania refuză să colaboreze cu AfD. Serviciul german de informații interne a calificat formațiunea drept „extremistă de dreapta”, caracterizare respinsă de partid.
Alice Weidel critică euro, dar nu cere ieșirea Germaniei
Poziția exprimată în noul document vine și în contextul în care liderii AfD au adoptat în ultima perioadă un discurs mai puțin explicit privind ieșirea Germaniei din zona euro.
Într-un interviu acordat postului public ZDF în luna august, Alice Weidel, co-lider al AfD, a descris euro drept o „monedă slabă”. Ea nu a cerut însă în mod explicit ca Germania să părăsească zona euro.
Astfel, documentul aflat acum în discuția formațiunii pune accentul pe transformarea Uniunii Europene într-o structură în care statele naționale să păstreze mai multă putere, în timp ce ieșirea Germaniei din UE ar deveni o opțiune luată în calcul în cazul în care încercarea de reformare a blocului comunitar ar eșua.