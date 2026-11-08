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ExclusivExclusiv· 1 min citire
Relatare din Cracovia îndoliată, la o zi după atacul care a șocat Polonia - exclusiv
Publicat8 nov. 2026, 14:26
Actualizat8 nov. 2026, 14:29
SursăRealitatea PLUS
La o zi după atacul armat din Piața Centrală din Cracovia, zona este în continuare împânzită de polițiști. Străzile din jur au fost închise, iar turiștii nu mai au acces în centrul istoric. Antonio Pascu, un român aflat în vacanță în Polonia, a trimis exclusiv pentru Realitatea Plus imagini din zona Pieței Centrale, locul în care a avut loc atacul sângeros care a îngrozit Polonia și Europa.
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