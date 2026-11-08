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Relatare din Cracovia îndoliată, la o zi după atacul care a șocat Polonia - exclusiv

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Scris deRealitatea.NET
Publicat8 nov. 2026, 14:26
Actualizat8 nov. 2026, 14:29
SursăRealitatea PLUS

La o zi după atacul armat din Piața Centrală din Cracovia, zona este în continuare împânzită de polițiști. Străzile din jur au fost închise, iar turiștii nu mai au acces în centrul istoric. Antonio Pascu, un român aflat în vacanță în Polonia, a trimis exclusiv pentru Realitatea Plus imagini din zona Pieței Centrale, locul în care a avut loc atacul sângeros care a îngrozit Polonia și Europa.

Un român aflat în Cracovia, în apropierea zonei în care a avut loc atacul armat soldat cu moartea a șase persoane, a descris măsurile excepționale de securitate impuse de autorități. Acesta a relatat că accesul în centrul istoric este complet restricționat, iar numeroase străzi sunt blocate de poliție.

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„Exact acolo unde sunt umbrelele au fost împușcăturile”, a spus Antonio Pascu. El a explicat că nu a reușit să ajungă în zona vizată, deoarece toate căile de acces sunt păzite de forțele de ordine.

Potrivit mărturiei sale, în apropierea unuia dintre cele mai vizitate puncte turistice din oraș nu se află niciun turist, iar perimetrul este ocupat exclusiv de polițiști. Românul a precizat că a încercat să intre pe mai multe străduțe din zonă, însă toate erau blocate de autorități în cadrul operațiunii de securizare și investigare a atacului.

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