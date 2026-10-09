Guvernul dă aproape 8 milioane de lei ca să scape de școlile cu veceu în fundul curții

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 14:17

Ministerul Educației vrea să scape de școlile cu veceu în fundul curții. Guvernul alocă 7,849 milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare din 97 de școli din 16 județe. Banii trebuie folosiți până la finalul anului 2026.

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