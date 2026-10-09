Guvernul dă aproape 8 milioane de lei ca să scape de școlile cu veceu în fundul curții

Ministerul Educației vrea să scape de școlile cu veceu în fundul curții. Guvernul alocă 7,849 milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare din 97 de școli din 16 județe. Banii trebuie folosiți până la finalul anului 2026.
Guvernul a aprobat o finanțare de 7,849 milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare din 97 de școli de stat. Banii sunt destinați unităților de învățământ din 16 județe, unde investițiile începute sau finanțate în 2025 nu au fost duse la bun sfârșit. Programul urmărește îmbunătățirea condițiilor de igienă și asigurarea accesului la utilitățile necesare în școli.
Investiții în toaletele școlare din 16 județe
Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizare a grupurilor sanitare. Finanțarea vizează școlile care au primit bani anul trecut, dar în care lucrările nu au fost începute sau nu au fost finalizate până la sfârșitul lui 2025.
Printre problemele pe care autoritățile încearcă să le rezolve se numără existența toaletelor în afara clădirilor școlare, lipsa apei curente și absența sistemelor de canalizare. În aceste condiții, grupurile sanitare nu asigură standardele de igienă necesare funcționării unităților de învățământ.
Banii vor fi repartizați către școli din următoarele județe: Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Olt, Vaslui și Vrancea.
Cum vor fi distribuiți banii pentru modernizarea școlilor
Sumele aprobate de Guvern vor fi transferate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării către bugetele locale, prin inspectoratele școlare județene. Administrațiile locale vor avea responsabilitatea de a gestiona fondurile și de a organiza procedurile necesare pentru executarea lucrărilor.
Dacă finanțarea primită nu acoperă toate costurile, primăriile vor trebui să contribuie cu bani din bugetele proprii pentru ca investițiile să poată fi finalizate. În plus, autoritățile locale vor suporta, după caz, cheltuielile pentru racordarea școlilor la rețelele de apă potabilă și canalizare.
Ce condiții trebuie să îndeplinească grupurile sanitare
Lucrările trebuie să asigure funcționarea corespunzătoare a grupurilor sanitare și accesul la utilitățile de bază. La finalul investițiilor, acestea trebuie să fie conectate la rețelele de apă curentă și canalizare, precum și la alimentarea cu energie electrică și la instalația de încălzire.
Respectarea acestor cerințe este importantă pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare a unităților de învățământ.
Există și un termen financiar pentru folosirea fondurilor: sumele rămase necheltuite până la 31 decembrie 2026 vor fi returnate la bugetul de stat. Prin urmare, autoritățile locale trebuie să gestioneze lucrările astfel încât finanțarea să fie utilizată în termenul stabilit.