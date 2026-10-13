Banii românilor se duc aproape la fel de repede cum vin! Din 10.204 lei pe gospodărie, 8.650 se cheltuiesc lunar

Veniturile românilor au crescut, dar și cheltuielile sunt tot mai mari. O gospodărie din România a avut, în medie, venituri de 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, însă 8.650 de lei s-au dus pe cheltuieli. Asta înseamnă că aproape 85% din veniturile lunare sunt consumate, iar diferența rămasă este de numai 1.554 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).
Cât câștigă și cât cheltuiesc românii într-o lună
Potrivit INS, veniturile totale medii ale unei gospodării au crescut cu 8% față de primele trei luni ale anului. Raportat la fiecare persoană, venitul mediu lunar a ajuns la 4.222 de lei, în creștere cu același procent. Este vorba despre veniturile totale, care includ atât banii încasați, cât și veniturile în natură, nu doar salariile.
În același timp, și cheltuielile au continuat să crească. Dacă în primul trimestru al anului o gospodărie cheltuia, în medie, 8.015 lei lunar, în perioada aprilie-iunie suma a urcat la 8.650 de lei. Diferența este de 635 de lei în numai trei luni.
Calculat pentru fiecare persoană, cheltuielile medii au ajuns la 3.579 de lei pe lună. Astfel, din fiecare 100 de lei care reprezintă veniturile unei gospodării, aproape 85 de lei sunt cheltuiți. Diferența dintre venituri și cheltuieli este de aproximativ 15 lei la fiecare 100 de lei, însă aceasta reprezintă o medie statistică, nu neapărat bani economisiți efectiv. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, veniturile unei gospodării au crescut cu 7,4%, iar cheltuielile cu 7,6%. La nivelul unei persoane, creșterile au fost de 10,4% pentru venituri și 10,6% pentru cheltuieli.
De unde vin cei mai mulți bani ai gospodăriilor
Salariile și celelalte drepturi salariale reprezintă în continuare cea mai importantă sursă de venit pentru gospodăriile din România. În trimestrul al doilea din 2026, acestea au însumat, în medie, 7.354 de lei lunar pe gospodărie, adică 72,1% din totalul veniturilor. Este vorba despre valori brute, nu despre salariile nete încasate de angajați. O parte importantă a banilor provine și din prestațiile sociale. Acestea au ajuns la 2.005 lei lunar pe gospodărie și au reprezentat 19,6% din veniturile totale. Ponderea lor a scăzut față de primul trimestru, când reprezentau 21,2%.
În ceea ce privește veniturile bănești, acestea au fost de 9.748 de lei pe gospodărie, cu 8,4% mai mari decât în primele trei luni ale anului. Separat, veniturile în natură au ajuns la 456 de lei lunar pe gospodărie. În această categorie intră atât beneficiile primite sub formă de produse sau servicii, cât și valoarea alimentelor și a altor produse obținute din resurse proprii.
Diferențe mari între oraș și sat. Câți bani câștigă românii din mediul urban
Datele INS arată că există în continuare diferențe importante între veniturile gospodăriilor din orașe și cele din mediul rural. În trimestrul al doilea din 2026, o gospodărie din mediul urban a avut venituri totale medii de 11.118 lei pe lună, de aproximativ 1,2 ori mai mari decât cele din mediul rural. Diferența este și mai vizibilă atunci când veniturile sunt calculate pentru fiecare persoană. În orașe, media a ajuns la 4.997 de lei lunar, de 1,5 ori mai mare decât la sate.
Și sursele de venit diferă în funcție de zona în care locuiesc oamenii. În mediul urban, salariile și celelalte drepturi salariale au reprezentat 75,6% din veniturile totale ale gospodăriilor, cu 8,9 puncte procentuale mai mult decât în mediul rural. La sate, prestațiile sociale au o pondere mai mare în bugetele gospodăriilor, ajungând la 21% din totalul veniturilor. Tot în mediul rural, veniturile în natură reprezintă 6,8%, de 2,3 ori mai mult decât în mediul urban. Diferențele arată că gospodăriile din orașe se bazează într-o măsură mai mare pe salarii, în timp ce în mediul rural, prestațiile sociale și produsele obținute din gospodăria proprie au un rol mai important în completarea veniturilor.