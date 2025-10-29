Gemeni

Nativii Gemeni, guvernați chiar de Mercur, vor simți direct „vibrația” retrogradului. În perioada premergătoare, comunicarea poate deveni confuză, apar tensiuni în relațiile personale și profesionale, iar planurile inițiate acum pot întâmpina obstacole neașteptate. Este recomandat ca Gemenii să evite discuțiile aprinse și deciziile pripite, să verifice de două ori documentele și să acorde mai multă atenție mesajelor primite și trimise.

Fecioară

Fecioarele, cunoscute pentru atenția la detalii și organizarea lor impecabilă, pot resimți frustrare în fața întârzierilor și a problemelor care apar în ultimele săptămâni înainte de retrograd. Mercur le poate testa răbdarea prin schimbări bruște în programul de muncă sau în planurile personale. Este o perioadă bună pentru reevaluarea priorităților și pentru a nu se grăbi cu decizii importante.

Balanță

Balanțele se pot confrunta cu neînțelegeri în relațiile apropiate sau cu dificultăți în colaborările profesionale. Mercur aduce situații care necesită ajustări și adaptare rapidă. În loc să forțeze lucrurile, nativii acestei zodii ar fi bine să fie flexibili și să comunice clar dorințele și așteptările. Astfel, vor evita conflictele inutile și vor putea traversa această perioadă fără tensiuni majore.

Săgetător

Săgetătorii, de obicei optimiști și direcți, pot fi surprinși de schimbări neașteptate în planurile lor de călătorie, proiecte educaționale sau planuri de afaceri. Mercur le poate da impresia că lucrurile scapă de sub control, însă este un moment bun pentru introspecție, pentru a analiza obiectiv situațiile și pentru a găsi soluții creative la problemele apărute.