Ziua deciziilor la PSD Arad. Mesajul lui Cozmin Gușă, invitat special la prima ședință

„Legat de reformă, eu am propus un proiect pe zece ani. De aia am și timp, de aia nu candidez. Din poziționarea mea publică încerc să sprijin partidul in a intelege mai bine ce se întâmplă astăzi în România și unde se poate poziționa. Cât de mult va progresa PSD-ul pe această linie a primei linii a reformei depinde de participanții la congres. Dacă pașii sunt mai mari, atunci rezultatul va fi mai bun la locale și la parlamentare. Dacă pașii sunt mai mici, nimeni nu trebuie să se aștepte la un rezultat bun. Un partid ca să-și revină trebuie să facă niște lucruri consistente și și interesante”, a declarat Cozmin Gușă, prezent la ședința Organizației PSD Arad.

La rândul lui, Dorel Căprar, președintele PSD Arad, a declarat la Realitatea PLUS că „experiența dânsului (a lui Cozmin Gușă - n. red.) în mai multe campanii, ca șef de campanie, cu rezultate extraordinare ne dă și nouă speranța că la Arad vom avea rezultate spectaculoase. Campania în zona noastră a Ardealului trebuie schimbată, trebuie să facem o campanie specifică Ardealului, și avem nevoie de o strategie modernă, adaptată la cerințele societății românești”.

În ceea ce privește moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul Orban, Cozmin Gușă crede că nu era necesară.

„Eu i-am anunțat pe colegii mei din PSD, de câteva zile și public, că singurul efect al moțiunii va fi a favoriza demersul lui Iohannis și al PNL-ului pentru anticipate, pentru că altfel treaba cu alegerile în două tururi se rezolvă la Curtea Constituțională. Este clar neconstituțional. Nu era nevoie de moțiune”, a explicat Cozmin Gușă.