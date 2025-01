În 2025, vom fi martorii unor transformări astrologice profunde, care vor depăși orice am experimentat până acum. Zilele cheie ale acestui an vor marca începutul unor schimbări semnificative. Peisajul astrologic al anului 2025 prezintă o interacțiune dinamică a energiilor, îndemnându-ne să ne amplificăm puterea personală sau să riscăm un regres semnificativ. Acest an ne va testa reziliența și determinarea mai mult ca niciodată, fiind un fenomen ceresc unic pe care nu l-am mai întâlnit și probabil nu-l vom mai trăi vreodată.

2025 are o semnificație aparte, deoarece marchează primul an complet al lui Pluto în Vărsător, începutul unei transformări de 20 de ani. Intrăm în era Vărsătorului, care pune accent pe colectiv și pe împuternicirea oamenilor.

Tema eliberării, sub diverse forme, va deveni un punct central în următoarele două decenii, dar acesta este doar unul dintre tranzitele transformatoare pe care le vom experimenta în acest an.

Iată care sunt cele mai semnificative șapte zile din 2025:

Neptun intră în Berbec: 31 martie 2025

Pe 31 martie, Neptun trece din Pești în Berbec, fiind prima dată în viața noastră când explorează acest semn. Va reveni în Pești pe 22 octombrie, rămânând acolo până în 2026.

Neptun în Pești a adus transformări în spiritualitate și metafizică, creșterea numărului de populații strămutate la nivel global și o explozie de dezinformare. La nivel planetar, am fost martorii unor inundații epice, deoarece Neptun guvernează apele.

Berbecul, guvernat de Marte, simbolizează masculinitatea. Neptun, cu natura sa complexă, sugerează o posibilă perioadă de introspecție pentru bărbați în legătură cu identitatea și rolul lor în lume. Cu toate acestea, cei mai conștienți și rezilienți vor resimți mai puțin acest impact.

Saturn intră în Berbec: 26 mai 2025

După aproape 30 de ani, Saturn intră în Berbec între 26 mai și 2 septembrie 2025. Această poziție va inspira un spirit îndrăzneț, pionierat, caracterizat de o agresivitate care contrastează cu energia relaxată a Peștilor.

Conjuncția Saturn-Neptun: 26 mai 2025

Între 26 mai și 1 septembrie, conjuncția dintre Saturn și Neptun va uni forțele dinamice ale acestor planete, fiecare având naturi fundamentale opuse: structura (Saturn) și fluiditatea (Neptun). Această combinație poate duce la dizolvarea treptată a unor aspecte sau realități cunoscute.

Venus face sextil cu Jupiter: 4 iunie 2025

Această zi promite sărbătoare, iubire, bucurie și prosperitate. Luna în Balanță, în aspect armonios cu Jupiter și Venus, creează condițiile ideale pentru conversații semnificative și inițiative noi.

Conjuncția Venus-Jupiter: 11-12 august 2025

Această conjuncție anuală creează un cadru ideal pentru socializare, exprimarea emoțiilor, reuniuni de familie și inițiative financiare.

