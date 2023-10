Preşedintele Zelenski a declarat că nu ştie când se va termina războiul din Ucraina, început de peste un an, însă acum se consumă ultimul act din invazia Rusiei în țara sa, „cea mai grea”.

Volodimir Zelenski a ezitat câteva secunde, vizibil emoționat, înainte de a da acest răspuns, întrebat fiind de jurnaliștii români când se va termina războiul din Ucraina, într-o întâlnire avută în cadrul vizitei oficiale la București de marți , 10 octombrie.

„Nu vă pot spune data exactă. Cred că nimeni nu poate. Poate doar Trump ar putea să spună: într-o zi, dar el ştie, vedeţi. Poate e o întrebare pe care trebuie să i-o adresaţi lui Trump.

Ştiu că suntem la contraatac, ştim că Rusia va părăsi teritoriile noastre. Nu ştim când se va termina, este singurul răspuns pe care vi-l pot da acum. Cred că ştiu când, dar nu vă pot spune asta”, le-a transmis Zelenski jurnaliștilor români, la București, potrivit ziare.com.

„Aceasta este ultima parte a războiului din Ucraina, cu siguranţă. Nu suntem în mijlocul războiului, nu vorbim despre date. Vorbim despre alt lucru.

Prima perioadă a fost ocupaţia, a doua parte a fost faptul că am oprit avansul şi am preluat iniţiativa. Toamna trecută când am avut succesul din Herson şi Harkov, anul trecut, când am avut succes cu unele operaţiuni, în est când ne retrăgeam încet, încet, dar ne retrăgeam, 100, 200 de metri. Privind la teritoriul nostru, este nimic, dar e vorba de o situaţie ce ține de psihic, că dai înapoi, te retragi.

Cred că suntem în ultima parte. Nu ştiu cât va dura, sunt multe temeri pe care le avem: banii, armele. Dar cred că suntem în ultima parte, cea mai grea, pentru că războiul a fost lung.

În Europa, politica, alegerile divizează oamenii, scad suportul, sunt multe probleme, iar la capitolul moral nu suntem la începutul războiului.

Cred că suntem în ultima parte, suntem pe final. Trebuie să facem tot ce ţine de noi pentru ca această parte finală să nu fie mai lungă decât primele două. Şi putem face asta doar uniţi”, a concluzionat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit ziare.com.

Președintele Zelenski s-a aflat marți, 10 octombrie, într-o vizită oficială în România și a avut mai multe întâlniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, președinții celor două Camere ale Parlamentului, parlamentari români.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a efectuat o vizită oficială în ţara noastră, a fost primit marţi, la Palatul Victoria, de premierul Marcel Ciolacu.

Despre transportul cerealelor ucrainene, Guvernul a transmis într-un comunicat de presă că „cei doi demnitari au avut un schimb de opinii privind demersurile comune pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere între România şi Ucraina şi au agreat accelerarea proiectelor de infrastructură în vederea dublării capacităţii de tranzit prin porturile româneşti de la Dunăre şi Marea Neagră, de la 2 milioane de tone, la 4 milioane de tone, pentru exporturile ucrainene”.

În același timp, premierul Marcel Ciolacu i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski ca Ucraina „să recunoască, în cel mai scurt timp, inexistenţa aşa-numitei” „limbi moldoveneşti”. Solicitarea a fost făcută în cadrul întrevederii cu președintele Ucrainei, de marți, de la Palatul Victoria.

Întrevederea între premierul României, Marcel Ciolacu, și președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski

Premierul României, Marcel Ciolacu, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contextul vizitei înaltului oficial ucrainean la București.

Cei doi demnitari au avut un schimb de opinii privind demersurile comune pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere între România și Ucraina și au agreat accelerarea proiectelor de infrastructură în vederea dublării capacității de tranzit prin porturile românești de la Dunăre și Marea Neagră, de la 2 milioane de tone, la 4 milioane de tone, pentru exporturile ucrainene.

Prim-ministrul României a subliniat importanța dialogului coordonat dintre România, Ucraina, Republica Moldova, Comisia Europeană și Statele Unite ale Americii pe tema interconectivității. Șeful Executivului a arătat deschiderea părții române pentru continuarea și aprofundarea acestui format de dialog, ca urmare a concluziilor rezultate din discuțiile de la Galați (11 august) și Constanța (15 septembrie).

Premierul Marcel Ciolacu a reconfirmat sprijinul politic și practic al României pentru procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, în vederea obținerii până la finalul acestui an a deciziei de deschidere a negocierilor de aderare, respectiv cea de apropiere a Ucrainei de Alianța Nord-Atlantică, prin operaționalizarea deciziilor Summit-ului NATO de la Vilnius.

Șeful Guvernului a reamintit preocupările României privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina. În context, a reluat solicitarea ca autoritățile ucrainene să recunoască, în cel mai scurt timp, inexistența așa-numitei „limbi moldovenești”.

Președintele Zelenski a prezentat, pe larg, nevoile imediate ale Ucrainei, în contextul apropierii sezonului rece, precum și în perspectiva procesului de reconstrucție.

Președintele Ucrainei a subliniat aprecierea deosebită a statului și poporului ucrainean pentru sprijinul deosebit de consistent al României și a făcut trimitere, în mod special, la sprijinul acordat de țara noastră pentru refugiații ucraineni, precum și în vederea facilitării exporturilor de cereale ucrainene, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Volodimir Zelenski și Marcel Ciolacu nu sunt la prima întâlnire. Ultima a fost la Atena, la reuniunea șefilor de guvern și șefilor de stat din Sud-Estul Europei şi Balcanii de Vest, pe 21 august acest an. Marcel Ciolacu a vizitat capitala Kiev în 2022, la două luni de la izbucnirea războiului generat de invazia ordonată de Vladimir Putin în Ucraina. Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților atunci, alături de fostul premier Nicolae Ciucă s-a întâlnit la Kiev, pe 26 aprilie 2022, cu Volodimir Zelenski și a vizitat orașele Borodianka și Irpin, două dintre cele mai bombardate de lângă capitala Ucrainei.

Înainte de sosirea la Palatul Victoria, președintele Zelenski a vizitat și Parlamentul României.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit marţi şi cu preşedintele Klaus Iohannis.

Președintele Zelenski le-a mulţumit românilor "pentru susţinerea şi ajutorul acordat Ucrainei. România ne-a acordat sprijin şi militar, şi umanitar. Suntem recunoscători pentru solidaritatea dumneavoastră".

Președintele Ucrainei a avut discuții cu președintele Klaus Iohannis despre deschiderea de noi puncte de trecere la graniţă, despre situaţia minorităţilor naţionale şi despre accelerarea pregătirii piloţilor ucraineni pe aeronave F-16 în centrul specializat din România. În cadrul discuțiilor s-a abordat și situaţia de securitate de la Dunăre.

Cei doi preşedinţi au semnat marţi o declaraţie politică, potrivit căreia relaţia bilaterală este ridicată la nivel de parteneriat strategic.

Întâlnirea dintre președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și premierul Marcel Ciolacu la Palatul Victoria este ultimul eveniment de pe agenda vizitei oficiale de o zi la București a liderului de la Kiev.