„Am discutat cu Marcel Ciolacu despre sprijinul suplimentar al apărării și cooperare în industria de apărare. Ucraina și România contribuie foarte mult la securitatea alimentară globală. Este important să implementăm acordurile de dublare a transportului produselor agricole. Mulțumesc României pentru sprijinul acordat”, a transmis președintele Volodimir Zelenski după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu la București, în vizita oficială de o zi pe care a făcut-o marți, 10 octombrie.

With @CiolacuMarcel, we discussed further defense support and defense industry cooperation.



Ukraine and Romania contribute greatly to global food security. It’s important to implement the agreements to double agricultural product transportation.



I thank Romania for its support. pic.twitter.com/bg0BPcMP2r