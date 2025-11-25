Vreme neobișnuit de caldă până la mijlocul lui decembrie: meteorologii anunță temperaturi peste normal. Prognoza ANM pe 4 săptămâni

Meteorologii anunță că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei până la jumătatea lunii decembrie, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie. În prima săptămână, sunt așteptate precipitații abundente în sudul țării.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

- Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acestă săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est a ţării.

- Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, dar şi local deficitar în extremitatea de nord şi de sud-est a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

- Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi uşor deficitare.