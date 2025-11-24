Vremea se încălzește în majoritatea regiunilor

În perioada 24 noiembrie, ora 8:00 – 25 noiembrie, ora 8:00, valorile termice vor crește în vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor înregistra temperaturi comparabile cu ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare în zonele montane și în vest. Maximele se vor încadra între 3 și 12 grade, iar minimele între -3 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile estice ale Transilvaniei, spre -7 grade. În Capitală, vremea va fi plăcută, cu maxime de 10 – 11 grade și minime de 0 – 2 grade,

Cum va fi vremea în Capitală

În intervalul 25 – 26 noiembrie, încălzirea va fi mai pronunțată, aproape în întreaga țară. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe, mai ales după-amiaza și noaptea, în jumătatea vestică a teritoriului. La munte, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane înalte și local în vest și est. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 17 grade, iar minimele între -2 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor apărea izolat condiții de ceață. În București, vremea va fi frumoasă, cu maxime de circa 14 grade și minime de 2 – 5 grade.

În intervalul 26 – 27 noiembrie, vremea se va încălzi în est și sud-est, iar în rest temperaturile vor scădea ușor. Cerul va avea înnorări temporare, cu ploi slabe local în sud și la munte, iar la altitudini mari se vor semnala precipitații mixte. Vântul va fi slab și moderat, cu intensificări temporare în nord-vest, est și sud-est. Maximele vor varia între 6 și 19 grade, iar minimele între -4 și 11 grade. În Capitală, cerul va avea înnorări trecătoare, cu ploi slabe spre seară și noaptea. Temperatura maximă va fi de 15 – 16 grade, iar cea minimă între 6 și 7 grade.

Potrivit ANM, în perioada 27 – 30 noiembrie, temperaturile vor scădea la începutul intervalului, revenind treptat la valori mai ridicate. Vor fi precipitații temporare, mai frecvente în sud-est. În București, valorile termice vor scădea ușor în primele două zile, apoi se va încălzi, cu ploi ocazionale la începutul intervalului.