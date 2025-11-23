Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de ceață densă ce vizează județele Constanța și Tulcea. Astfel, până la ora 10:00 se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.



Conform Infotrafic, pe mai multe drumuri din județele Călărași, Cluj, Constanța, Giurgiu, Teleroman și Tulcea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.

"Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă“, a transmis Infotrafic