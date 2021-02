”Mă bucur să fiu astăzi în Parlament, să explic cetățenilor ce am găsit în minister.

Am găsit un sistem de sănătate cangrenat de interese mafiote.

Autorii direcți sunt PSD și mafia pesedistă. Autorii acestei moțiuni i-au greșit numele, trebuia să se numească - ”Voiculescu, un pericol pentru mafia din sănătate”.

Moțiunea a fost scrisă de un domn care patru ani a fost consilierul lui Nicolae Bănicioiu, echipa de la ministerul Sănătății care a promovat minciuna ”avem de toate”.

De un an există în minister o comisie științifică în care am cuprins pe toate lumea, dar unii au lipsit.

Mi se cere să îmi asum răspunderea pentru o tragedie produsă la un spital condus 30 de ani de colegul Dvs. , domnul Adrian Streinu-Cercel, într-un oraș condus tot de PSD - Oprescu, Firea, care au avut tupeul să vorbească despre asumare.

PSD are trei miniștri ai Sănătății anchetați - Pintea și Bănicioiu pentru mită, Bodog - pentru angajări fictive.

Ați început să scrieți această moțiune împotriva mea probabil înainte să devin ministru.

Am găsit sistemul de Sănătate mult mai rău decât l-am lăsat. V-ați bătut joc de aproape tot ce am făcut în 2016 și era un început de reformă reală. Reforma reală înseamnă decuplarea clienților voștri politici de la banii din Sănătate și asta v-a speriat.

Tot în cele șapte luni cât am fost ministru am introdus lista medicamentelor esențiale. Ați eliminat-o și ați lăsat zeci de mii de oameni fără medicamente pentru supraviețuire. Tot atunci am creat un mecanism de feedback. Peste 16.000 de oameni au notificat ministerul că li s-a cerut șpagă în spitale, au vrut să raporteze că au fost umiliți.

În 2016, am evaluat situația spitalelor și, înainte să plec de la minister, am lăsat un plan de reorganizare. În 2017, ati prelungit autorizațiile de funcționare din pix și așa ne-a găsit pandemia”, a declarat Voiculescu în Parlament.

PSD a depus, miercurea trecută, în plenul Camerei, moţiunea simplă intitulată "Incompetenţa şi lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea şi viaţa românilor", semnată de 109 deputaţi social-democraţi.

În moţiune, deputaţii PSD cer demisia ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, motivând că în timpul care s-a scurs de la învestirea lui au văzut "atât de multă incoerenţă, lipsă de profesionalism şi de asumare cât nu s-a văzut în ultimii 30 de ani". Textul INTEGRAL al moțiunii poate fi citit AICI.