Apariția firelor albe reprezintă unul dintre cele mai vizibile semne ale îmbătrânirii și este determinată de scăderea treptată a producției de melanină, pigmentul care dă culoare părului. Deși soluția rapidă aleasă de multe persoane este vopsirea chimică, cercetările recente sugerează că există metode mai puțin agresive pentru a sprijini sănătatea părului și, în anumite cazuri, chiar pentru a-i reda culoarea naturală.

Vitamina B5 – un aliat pentru părul tău

Un studiu publicat în revista Women’s Health a arătat că o parte dintre participanți au observat modificări vizibile ale culorii părului după doar o lună de suplimentare zilnică cu 200 mg de pantotenat de calciu (vitamina B5). Această vitamină contribuie la sinteza melaninei, stimulând producția naturală de pigment și reducând astfel numărul firelor albe, scrie Garbo.ro.

În plus, vitamina B5 are proprietăți antioxidante, neutralizând radicalii liberi care pot accelera îmbătrânirea prematură a foliculilor de păr. Cercetătorii de la Universitatea din California au subliniat că eficiența suplimentării este mai vizibilă în stadiile timpurii ale apariției firelor albe, atunci când foliculii încă păstrează potențialul de a produce melanină.

„În loc să recurgem imediat la soluții cosmetice temporare, suplimentarea cu vitamina B5 poate constitui o alternativă mai blândă și, în anumite cazuri, mai eficientă”, afirmă specialiștii.

Alimentația, cheia unui păr sănătos

Pe lângă suplimente, o dietă echilibrată bogată în vitamina B5 poate sprijini sănătatea părului. Printre principalele surse se numără:

ouăle și lactatele,

carnea de pasăre,

peștele,

cerealele integrale,

avocado și legumele verzi.

Consumul regulat al acestor alimente ajută la regenerarea celulară, la sinteza melaninei și la menținerea rezistenței firului de păr.