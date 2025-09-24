Într-un centru aflat lângă aeroportul Heathrow, 47 de deținuți – printre care și români – au fost preluați de echipele de securitate. Unii au refuzat să colaboreze și au fost încătușați înainte de a fi urcați în autocare care i-au dus direct la aeroport.

Operațiunile sunt atent planificate și implică resurse semnificative. Fiecărui cuplu de deținuți îi corespund trei agenți de escortă, iar cei catalogați drept turbulenți pot fi păziți chiar și de șase membri ai forțelor de ordine. Zborurile sunt programate pe timp de noapte, tocmai pentru a preveni protestele publice, spun jurnaliștii britanici în reportajul lor.

Carduri pre-încărcate și mese oferite la bord

Pe durata zborului, fiecare migrant deportat este plasat între doi agenți. În plus față de masa servită în avion, aceștia primesc carduri încărcate cu sume de bani. Conform Facilitated Return Scheme, fiecare persoană poate beneficia de până la 2.000 de lire sterline, bani care devin disponibili imediat după sosirea în România.

ITV has been given exclusive access to film the deportation of dozens of foreign migrant criminals. They were put on a flight to Romania after losing their right to remain in Britain. They had served sentences for offences including theft, sexual abuse and murder.



The operation… pic.twitter.com/WAsLEqG1BE — Good Morning Britain (@GMB) September 24, 2025

Dezbatere aprinsă în Marea Britanie

Costurile unor astfel de operațiuni sunt uriașe, ajungând la sute de mii de lire pentru fiecare cursă. Imaginile cu infractori recompensați la plecare au provocat critici dure în rândul opiniei publice.

Executivul britanic apără însă această schemă, afirmând că stimulentele financiare determină persoanele vizate să accepte mai ușor deportarea și să renunțe la procese costisitoare. „O plecare voluntară costă mai puțin decât o deportare forțată”, a declarat ministra de interne Shabana Mahmood, care a promis intensificarea zborurilor speciale.

Partidul de opoziție a reacționat vehement, catalogând programul drept „scandalos”. Criticii susțin că guvernul oferă avantaje unor persoane condamnate, în timp ce cetățenii britanici întâmpină dificultăți serioase în accesarea serviciilor publice, inclusiv în domenii vitale precum sănătatea sau stomatologia.

Libertate odată ajunși la București

Odată aterizați pe aeroportul din capitală, românii deportați trec prin verificările de rutină, dar nu sunt reținuți. După controlul documentelor, aceștia sunt lăsați să plece liberi, având la dispoziție suma primită din partea guvernului britanic pentru a-și începe o nouă etapă.

„Sunt fericit că m-am întors, dar nu voi mai reveni în Londra”, a declarat unul dintre românii deportați.

În final, deși pedepsele au fost ispășite în Marea Britanie, costurile pentru aceste operațiuni rămân pe seama contribuabililor britanici, în timp ce românii întorși în țară beneficiază de un ajutor financiar consistent.

