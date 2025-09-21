Canada a fost prima țară din grupul G7 care a făcut acest pas, urmată imediat de Australia și Marea Britanie. Premierul canadian Mark Carney a declarat că „Canada recunoaște Statul Palestina și își oferă parteneriatul în construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel”, notează CNN.

Regatul Unit: „Pentru a reînvia speranța păcii”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că recunoașterea Palestinei este un pas necesar pentru relansarea soluției celor două state. Potrivit CNN, decizia vine în contextul intensificării conflictului din Gaza și al presiunii internaționale pentru o soluție durabilă.

Premierul australian Anthony Albanese a emis o declarație prin care recunoaște „Statul Palestina independent și suveran”, subliniind angajamentul țării sale față de o soluție pașnică și echitabilă. Potrivit France 24, decizia Australiei poate fi considerată relativ "riscantă"

Reacție dură din partea Israelului

Guvernul israelian a calificat decizia drept „absurdă” și „o recompensă pentru terorism”, exprimându-și dezacordul față de recunoașterea unilaterală a Palestinei.

Decizia de recunoaștere internațională a statului palestinian, cu puțin timp înainte de comemorarea a doi ani de la sângeroasele atentate comise de Hamas, care au declanșat intervenția armată a Israelului în Gaza, amplifică presiunea asupra Israelului și a Statelor Unite, care se opun recunoașterii statului palestinian în afara unui acord bilateral. Alte state europene, inclusiv Franța și Belgia, sunt așteptate să urmeze exemplul în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York.

🔍 Context istoric Recunoașterea vine într-un moment de tensiuni crescute în Gaza, unde conflictul a provocat zeci de mii de victime civile. Liderii occidentali afirmă că recunoașterea Palestinei este un pas necesar pentru a menține vie speranța unei soluții durabile.