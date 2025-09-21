Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial Palestina ca stat. Schimbare geopolitică majoră în relația cu Israelul

Marea Britanie, Canada și Australia au anunțat oficial, duminică, recunoașterea statului Palestina, marcând astfel o schimbare semnificativă în politica externă globală și în relația cu Israelul, notează principalele agenții și televiziuni.

Canada a fost prima țară din grupul G7 care a făcut acest pas, urmată imediat de Australia și Marea Britanie. Premierul canadian Mark Carney a declarat că „Canada recunoaște Statul Palestina și își oferă parteneriatul în construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel”, notează CNN.

Regatul Unit: „Pentru a reînvia speranța păcii”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că recunoașterea Palestinei este un pas necesar pentru relansarea soluției celor două state. Potrivit CNN, decizia vine în contextul intensificării conflictului din Gaza și al presiunii internaționale pentru o soluție durabilă.

Premierul australian Anthony Albanese a emis o declarație prin care recunoaște „Statul Palestina independent și suveran”, subliniind angajamentul țării sale față de o soluție pașnică și echitabilă. Potrivit France 24, decizia Australiei poate fi considerată relativ "riscantă"

Reacție dură din partea Israelului

Guvernul israelian a calificat decizia drept „absurdă” și „o recompensă pentru terorism”, exprimându-și dezacordul față de recunoașterea unilaterală a Palestinei.

Decizia de recunoaștere internațională a statului palestinian, cu puțin timp înainte de comemorarea a doi ani de la sângeroasele atentate comise de Hamas, care au declanșat intervenția armată a Israelului în Gaza, amplifică presiunea asupra Israelului și a Statelor Unite, care se opun recunoașterii statului palestinian în afara unui acord bilateral. Alte state europene, inclusiv Franța și Belgia, sunt așteptate să urmeze exemplul în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York.

🔍 Context istoric Recunoașterea vine într-un moment de tensiuni crescute în Gaza, unde conflictul a provocat zeci de mii de victime civile. Liderii occidentali afirmă că recunoașterea Palestinei este un pas necesar pentru a menține vie speranța unei soluții durabile.