Avertizările de zăpadă şi polei rămân în vigoare pentru o mare parte a teritoriului Statelor Unite, din Texas în Midwest şi New England, până vineri dimineaţă, a anunţat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS).

Peste 100 de milioane de persoane din cel puţin 25 de state americane sunt vizate de coduri roşii de vreme severă pe parcursul zilei de joi, a raportat CNN.

O furtună de gheaţă, fenomen foarte periculos, este în curs de desfăşurare în Texas, Arkansas şi Kentucky.

Şcolile districtuale din mai multe state americane, inclusiv din Texas, Michigan şi Ohio au decis suspendarea cursurilor pentru ziua de joi.

Şcolile din oraşul Dallas, în care învaţă 145.000 de elevi, au fost închise pentru zilele de joi şi de vineri.

A massive storm, working its way across the Midwest at the moment, is expected to bring as much as 16 inches of snow in some areas. These photos were taken in Chicago yesterday, where up to 8 inches of snow is expected by the time the system passes this afternoon. pic.twitter.com/t1AX7el2fQ