VIDEO Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat primele MĂSURI după incendiul de la Institutul „Matei Balș”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat sâmbătă seară patru măsuri „urgente” după incendiul de la Institutul „Matei Balș” din București, unde erau tratați pacienți COVID-19, în urma căruia au murit șase persoane.

Acesta a spus că va suna în această seară (sâmbătă - n.red.) familiile celor ce au murit în incendiul de vineri de la „Matei Balș”.

Voiculescu a mai anunțat în conferința de presă că va fi înființat un serviciu de informare pentru rude și pacienți în spitale, un fond un fond național pentru siguranța pacienților în spitale, iar în legătură cu pandemia de coronavirus va fi schimbată strategia de vaccinare: toate locurile noi pentru programare vor fi destinate vârstnicilor, persoanelor cu boli cronice și cu handicap.

„Transmit condoleanțe familiilor îndoliate. Suntem alături de pacienți și de cei internați la Matei Balș. Apreciez eforturile celor care au intervenit, al personalului , atât in dimineata tragediei, pacientii de pana la ultimele niveluri au fost evacuati. Le multumesc.

Aș vrea să mulțumesc intregului personal care au avut grijă de cei bolnavi de COVID.

Sistemul medical are multe păcate de 30 de ani. Mai ieri am avut infectii nosocomiale.

Câteva măsuri imediate pe care le voi detalia săptămâna viitoare...

Avem nevoie de măsuri urgente în fiecare spital pentru ca tragedii ca la Piatra Neamț și Matei Balș să nu se mai întâmple.

RAPORTUL măsurilor luate în urma incendiului din 14 noiembrie 2020 de la Spitalul din Piatra Neamț - MARȚI, 2 februarie

Săptămâna viitoare, marți, vom avea un raport care să prezinte stadiul măsurilor de la luna noiembrie 2020.

Nu știm cauza de la „Matei Balș”, insa tratamentul COVID a pus presiune asupra personalului și structurii. Sunt un numar mare de pacienti care au nevoie de oxigen, ceea ce face ca securitatea la incendiu, nu numai, sa fie deosebit de dificila.

Vom anunta la sfârșitul săptămânii viitoare măsuri după ce se va constata in ancheta la Matei Balș.

Serviciu de informare în fiecare spital pentru rude și pacienți

Este ruptura de informare intre spitale si rude. Nu mai gasesc resurse sa comunice cu rudee pacienților. Nu de putine ori pacienti au fost gasite greu de rude. Lucram la realizarea unui serviciu de informare pentru fiecare spital pentru ca apartinatori isa comunice si direct.

Fond național pentru siguranța pacienților în spitale

A treia masura, e un fond national pentru siguranta pacientilor in spitale .Avem bani europeni din Planul de Redresare și Rezilienta, bani nationali, ne vom asigura ca sunt folositi prioritar pentru imbunătățirea urgentă a structurii de siguranta in spitala - la incendii, la cutremure, si nu in ultimul rand, la un mare criminal din sistemul sanitar din România - la infectiile nosocomiale.

Schimbarea strategiei de vaccinare COVID-19 pentru luna februarie - cei vârstnici - PRIORITARI

O ultima masura e legata de supraaglomerarea din spitale.

Am verificat din nou statisticile recente, 85% din decese sunt la persoane peste 60 de ani, la cele cu boli cronice.

Am propus premierului, și avem acceptul dânsului, ca în următoarea perioadă toate locurile din platforma de vaccinare să fie cei vârstnici, cei cu boli cronice, cu handicap.

Pe perioada lunii februarie, toate locurile oferite in Platforma de programare vor merge către aceștia , nu către alte persoane”, a declarat ministrul Vlad Voiculescu.

Voiculesc: Ancheta de la „Matei Balș” este în curs

Despre alte măsuri în urma incendiului de la Matei Balș, Vlad Voiculescu a spus că „ancheta e in curs.

Avem nevoie sa invatam din lectii. Daca vom sti de unde a plecat acest incendiu, vom sti si ce masuri vom lua pentru viitor.

Singurul lucru pe care putem sa-l spunem e ca un consum mare de oxigen in sectiile COVID e un factor de risc suplimentar, si in acele sectii trebuie sa fim atenti cum arata infrastructura, dar si procedurile de respectat de pacienti si personal.

Infrastructura spitalelor, asigurată dintr-un Fond special pentru investiții

Pentru infrastructura vom avea un fond special pentru investitii. Pentru personal, proceduri, saptamana viitoare vom prezenta un proeict de revizuire a procedurilor pentru tratarea celor din secțiile COVID-19. Personalul nu are nicio vină. (...)

Se poate întîmpla oricând în orice alt spital, de aceea luăm măsuri.

Mai întâi schimbăm strategia de vaccinare, pentru a avea mai puțini oameni in spitale. (...)

Săptămâna viitoare voi prezenta intregul plan”, a mai declarat Voiculescu.