După o viață de muncă, bătrânii noștri ne-au mărturisit, cu multă amărăciune și revoltă, cât de greu mai fac față cheltuielilor de zi cu zi. Toate s-au scumpit, în timp ce pensiile lor, de câteva sute de lei, au stat pe loc.

Iarna e cea mai grea perioadă din an pentru că pe lângă cumpărăturile zilnice, ei au nevoie de lemne să se încălzească. Iar pentru asta strâng leu cu leu tot anul. Acum, mai mult ca niciodată, au nevoie de căldură pentru că s-au refugiat în case de teama Covid-19.

La 30 de kilometri de Capitală, în Singureni, l-am întâlnit pe nea Stelică. Vecinii îi spun ‘’Bogatul’’, deși trăiește dintr-o pensie de 900 de lei.

,,Cu 900 de lei pensie, nu prea îmi ajunge. După 30 de ani de muncă, medicamente… dau 300 de lei în fiecare lună și ăsta e traiul. Cartofi mulți, fasolea nu, că e scumpă, și rar câte un pui, câte un tacâm. Facem o dată focul dimineața și o dată seara, adică băgăm trei lemne dimineața, trei lemne seara. Odată erau 700 de lei 3 metri cubi, apoi s-a facut 1200 de lei și acum este 1600 lei’’, spune pensionarul.

Nostalgic după epoca de aur, dovadă și carpeta răpirea din serai, pe care a plătit 200 de lei acum mulți ani, nea Stelică spune că politicienii de astăzi ar fi avut ce să învețe de la fostul dictator.

,,Toți am bătut din palme când l-am omorât, că am crezut că suntem mai bine, dar n-am știut ce se întâmplă, că dacă știam ce se întâmplă, îl țineam de prăsilă să ne învețe. Deci am plecat de la rău, de la sapă de lemn, am evoluat, am făcut fel și fel de invenții și am ajuns tot la sapă de lemn

La câteva case mai încolo, pe intrarea bisericii, de traiul greu se plâng și tanti Tanța cu Nea Titi. Sunt sătuli și ei de viața scumpă și dezinteresul politicienilor.

,,Cearta e între ei pe Ciolan! Care să apuce să ia bani mai mulți să trăiască…’’, spune femeia.

Trăiesc cum pot. Și nu mai așteaptă nimic de la cei care îi conduc.

,,Un litru de ulei a ajuns la 8,50 lei, pâinea – 1,30 lei, nu mai vorbesc de varză, cartofi’’, afirmă un alt pensionar.

Nea Alecu ne-a primit în casa lui, unde nu e lumina aprinsă. Face economie de teama facturilor mari la electricitate. Oricum de la lună la lună se împrumută ca să poată plăti dările la stat și ca să mănânce.

,,Avem un cioban aici, în sat. Ne dă în rate, nu ne ia banii toți grămadă’’, spune un alt bătrân.

Pe tanti Maria am întâlnit-o la primărie, depunea formulare pentru a primi ajutor de la încălzire. Are o pensie de 800 de lei.

,,Așa, și cu medicamente, și cu butelie. S-a scumpit tot, s-au scumpit și buteliile. 80 de lei am dat duminică pe o butelie. Să nu mai fie scumpirile astea multe, să putem să ne mai descurcăm și noi, bătrânii. Poate vrei și tu să iei o dulceață, să iei și tu o prajitură’’, spune pensionara.

Așa arată realitatea din satele prin care mulți politicieni de la vârf nu au mai călcat de mult. Oamenii așteptau astăzi poștașul cu pensiile, dar a rămas și el fără bani.