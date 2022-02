VIDEO | Berlinala2022: Lungmetrajul Alcarras, regizat de Carla Simon, premiat cu Ursul de Aur pentru cel mai BUN film

În competiţia oficială au fost selectate 18 lungmetraje reprezentând producţii din 15 ţări. Şapte dintre pelicule sunt regizate de femei, iar 17 au fost prezentate în premieră mondială în cadrul Berlinalei.

Din juriul internaţional al ediţiei din acest an, prezidat de regizorul american M. Night Shyamalan, au făcut parte regizorul braziliano-algerian Karim Ainouz, producătorul franco-tunisian Said Ben Said, regizoarea germană Anne Zohra Berrached, cineasta şi scriitoarea din Zimbabwe Tsitsi Dangarembga, regizorul japonez Ryusuke Hamaguchi şi actriţa daneză Connie Nielsen, scrie Agerpres.