Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu: Testarea va începe săptămâna viitoare. Câți bucureșteni vor fi testați

„Normal, aceasta testare ar fi trebuit sa inceapa în aceasta zi, numai ca din pacate din cauza unor probleme care nu au tinut de noi, ci de pozitionarea Ministerului Sanatatii și a premierului Ludovic Orban, și a trebuit sa amanam pentru saptamana viitoare.

Noi am pus la dispozitie toata partea logistica: autovehiculele care se vor deplasa cu echipele care vorpreleva testele si le vor depune la unitatile de testare, la Spitalul Babes, care si a marit capacitatea de la 190 la 900 ca urmare a ultimelor achizitii pe care le-am facut. Singura chestiune care mai trebuie rezolvata mai este acest aviz de la Ministerul Sanatatii care speram sa vina”, a declarat joi viceprimarul Aurelian Bădulescu.

Despre tipul testelor viceprimarul a anunțat că este vorba de „testele clasice care se iau prin prelevare”.

Cum va decurge testarea bucureștenilor

Testarea pe sectoare, grupe de varsta, sex si daca au sau nu boli asociate. Urmeaza sa vina fisele pentru persoanele cu boli asociate. Testarea se va face de personal medical de la spitalele Babes si Colentina.

„Institutul National de Statistica avea un rol foarte important, din pacate a trebuit sa se retraga, și formula pe care am luat-o in considerare (pentru testare - n.red.), este una simplă: sectoare, grupe de varsta, sex. Avand la Primaria Capitalei componenta de Apărare Civilă, noi știm exact care sunt grupele de varsta pe care le vom aplica, deci grupa de varsta, sexul si daca au sau nu boli asociate. Urmeaza sa ne vina fisele pentru persoanele care la acest moment au si boli asociate si care sa se poata testa. Testarea se va face de personal medical, in prima fază de la spitalul Victor Babeș, apoi de la spitalul Colentina”, potrivit lui Bădulescu.

Câți bucureșteni vor fi testați

Despre mărirea numărului de bucureșteni testați, viceprimarul a anunțat că deocamdată se rămâne la acest numărde 20.000, apoi se va decide dacă se va depăși sau nu.

„Noi ne raportam la 20.000 de teste, urmand ca apoi sa vedem daca vom continua sau nu. Bucureștenii trebuie sa fie alaturi de noi sa terminam această baterie care nu este mică, de 20.000 de teste. Să treci prin mana 20.000 de oameni, în opinia noastra vorbim de o saptamana, o saptamana si jumatate”, a mai precizat Bădulescu, în interventia telefonica de joi de la Realitatea PLUS.