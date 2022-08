Pentru o corecta informare a romanilor care platesc in mod obligatoriu un RCA, informatiile reale despre aceasta piata de asigurari le gasesc ascunse in stufoasele rapoartele financiare realizate de catre institutiile europene si care reflecta o realitate socanta:

Cu sprijinul ASF si pe spatele soferilor romani care au platit un RCA majorat cu 250%, companiile de asigurari din Romania, au devenit cele mai profitabile din intreaga Uniune Europeana:

Cheltuielile administrative ale firmelor de asigurari din Romania sunt cele mai ridicate din intreaga Uniune Europeana.

In cadrul raportului realizat de catre EIOPA , in Romania, din 100 de lei colectati din RCA de la soferii romani, 56 de lei reprezinta cheltuielile firmelor de asigurari, care sunt vesnic in pierdere din Romania si achita un impozit dubios de mic sau nu achita impozit deloc.

"Pe de altă parte, comparația între state, realizată pe baza datelor publicate de EIOPA (European Insurance Overview, 2021), arată că în România a fost înregistrată cea mai mare valoare mediană a ratei cheltuielilor societăților de asigurare, de 56% (în anul 2020), urmată de Cehia (52%), Slovacia (51%) și Grecia (49%)." - pagina 97 din Raportul privind stabilitatea pietelor financiare nebancare.

Exista tari in Uniunea Europeana, unde rata cheltuielilor firmelor de asigurari este de doar 14%, asa cum este cazul Luxemburgului: "La polul opus, se situa Luxemburg cu o mediană a ratei cheltuielilor de doar 14%. " - pagina 97 din Raportul privind stabilitatea pietelor financiare nebancare.

Pe intelesul tuturor cititorilor, din pretul RCA, firmele de asigurari au cheltuieli cu plata despagubirilor si asa-numitele cheltuieli administrative.

Avem pe de o parte exemplul toxic al Romaniei, in care companiile de asigurari isi umfla artificial cheltuielile administrative, ajungand ca Romania sa fie nr. 1 in Europa (cu 56% cheltuieli administrative) cand vine vorba de cheltuielile supradimensionate ale firmelor de asigurari.

De cealalta parte, ne raportam la tari in care institutiile chiar functioneaza si lucreaza in interesul cetatenilor sai, in care, aceleasi firme de asigurari au cheltuieli administrative de 4 ori mai reduse, asa cum este cazul Luxemburgului.

De asemenea, companiile de asigurari din Romania achita cel mai mic cost al despagubirilor din Uniunea Europeanea, raportat la valoarea primelor incasate din RCA, acesta fiind de 37%.

Practic, din fiecare 100 de lei incasati din RCA-ul platit de soferul roman, DOAR 37 de lei reprezinta cheltuielile cu plata despagubirilor companiilor de asigurari:

"Conform raportului European Insurance Overview – 2021 publicat de EIOPA (octombrie 2021), România a înregistrat în anul 2020 cea mai mică valoare mediană a ratei daunei, calculată ca raportul dintre daunele plătite și primele câștigate, aferentă activității de asigurări generale, comparativ cu celelalte state europene."

In mod firesc, in tarile care inregistreaza cel mai scazut nivel al coruptiei si cel mai inalt nivel de trai din Europa, acest lucru nu este posibil, companiile de asigurari inregistrand valori duble ale costului despagubirilor raportat la pretul RCA. Exemplu Islanda – cheltuielile cu despagubirile reprezinta 76 de lei din 100 de lei incasati din RCA:

"La polul opus, în Islanda (76%), Franța (70%), Olanda (62%) și Norvegia (61%), s-au înregistrat cele mai mari valori mediane ale ratei daunei." – extras din Raport

Cu toate aceste informatii grave pentru soferii romani, pe care le aflam din rapoartele institutiilor internationale (EIOPA) si nicidecum de catre cele din Romania, partea cu adevarat infioratoare este urmatoarea:

Raportul European Insurance Overview – 2021 publicat de EIOPA (octombrie 2021) face referire la analiaza pietei de asigurari din Romania la nivelul anului 2020! Datele prezentate mai sus sunt de acum 2 ani, cu un an inainte de intrarea in faliment a firmei City Insurance si cu 10 luni inainte de majorarea pretului RCA cu 250% care a avut loc in Romania.

"Practic, toata gargara transmisa de catre vicepresedintele ASF, Cristian Rosu, alaturi de presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu si materialele mincinoase prezentate in presa de catre companiile de asigurari din Romania, arata o singura concluzie: Romania este o tara pradata si predata multinationalelor, cu sprijinul institutiilor platite din bani publici, iar informatiile reale despre domeniul financiar le gasim doar in cadrul rapoartelor realizate de catre institutiile internationale. Cu aceasta ocazie, am aflat adevarul: acum 2 ani de zile, cand plateam cu totii un RCA mai ieftin cu 65%, companiile de asigurari aveau cheltuieli cu despagubirile de DOAR 37 DE LEI la fiecare 100 lei incasati. Acum 2 ani, cand inca nu intrase in faliment City Insurance, piata de asigurari din Romania inregistra cele mai mici cheltuieli din Uniunea Europeana cu daunele, raportate la veniturile incasate! Inconcluzie, NU ERA NECESARA NICIO MAJORARE A PRETULUI RCA! In cazul majorarii pretului RCA vorbim despre LACOMIA PURA a firmelor de asigurari, sustinuta in mod continuu de Cristian Rosu, Vicepresedinte ASF, Bogdan Chiritoiu, Presedinte al Consiliului Concurentei si de alti sefi de institutii de forta din Romania!" - a declarat Vasile Stefanescu, Presedinte COTAR.

O ultima "petarda de presa" a fost transmisa de catre ASF in comunicatul din data de 8 august 2022, in care institutia se lauda atat pe sine, cat si performantele firmei Euroins:

"Eficiența măsurilor fără precedent, luate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) atât în ceea ce privește legislația în domeniu, cât și în ceea ce privește activitatea de control și supraveghere, este confirmată de datele preliminare raportate de firmele de asigurare pentru primele 6 luni din 2022.”

„Comportamentul Euroins este și rezultatul acțiunilor Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.), care a fost activă prin supraveghere permanentă și acțiuni de control, unele soldate cu sancțiuni.”

In comunicatul de presa dl Vicepresedinte ASF Cristian Rosu a uitat sa spuna ca in urma falimentului City Insurance au ramas sute de mii de pagubiti iar FGA, care se afla in subordinea directa a dlui Rosu, ne-a anuntat ca analizeaza aproximativ 3000 de dosare dauna / luna, ceea ce inseamna ca va dura cel putin 5 ani de zile pana cand pagubitii vor putea spera la eventuale incasari.

Nu in ultimul rand, dl Rosu a uitat sa ne explice ca, urmare a cresterii nejustificate a politei RCA, peste 50.000 de asigurati au fost incadrati pe nedrept la categoria cu risc ridicat desi acestia aveau bonus si in mod normal nu ar fi trebuie inclusi in aceasta categorie.

Reamintim „onorabilului si integrului” consiliul al ASF ca Euroins are cea mai mare cota in piata RCA, achita in continuare daunele dupa bunul plac, este de peste 3 ani consecutivi campioana reclamatiilor, societatea inregistreaza peste 70 000 de litigii in instanta cu consumatorii si pierde peste 95% dintre procesele din instanta. Societatea are grave probleme atat cu constituire rezervelor de dauna, cat si cu contractele de reasigurare, are cele mai multe litigii inregistrate la Sal-Fin si are de cateva ori pe luna conturile blocate de executori judecatoresti, acestia negasind banii societatii in conturile din Romania, deoarece societatea de asigurari bulgareasca transfera sub supravegherea ASF, ANAF si Oficiul impotriva spalarii banilor, peste 90% din sumele incasate din RCA, in conturi din afara Romaniei, asa cum este scris inclusiv in rapoartele de control ale ASF-ului.

„Domnule Cristian Rosu, vicepresedinte ASF, vedeti ca iar va incurcati in cifre si minciuni, la fel cum ati facut si in cazul firmei City Insurance, iar afirmatiile dumneavoastra care prezinta o realitate grav cosmetizata de catre dvs. ar trebui cercetate pentru a se stabili daca nu cumva se incadreaza la art. 404 – Comunicarea de informatii false din Codul Penal. Solicitam de urgenta sesizarea Parlamentului Romaniei si a organelor judiciare!” - a precizat Vasile Stefanescu, Presedinte COTAR.