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Momente grele pentru fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Mesaj emoționant după moartea tatălui său

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu împreună cu tatăl său

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu împreună cu tatăl său

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 oct. 2026, 08:50
Actualizat15 oct. 2026, 09:06

Dragoș Anastasiu trece prin clipe dureroase după ce tatăl său a decedat la vârsta de 90 de ani. Fostul vicepremier a făcut anunțul printr-o postare pe Facebook, în care și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce a primit de la părintele său.

Mesajul emoționant transmis de Dragoș Anastasiu

În mesajul publicat pe rețelele sociale, omul de afaceri a vorbit despre pierderea suferită și despre amintirile care îi vor rămâne mereu aproape.

„Tata a plecat către îngeri… După 90 de ani de viață, cu bucurii, încercări, împliniri și nenumărate amintiri, a venit momentul despărțirii”, a scris Dragoș Anastasiu pe Facebook.

Fostul vicepremier a vorbit și despre rolul important pe care tatăl său l-a avut în formarea sa, dar și despre valorile pe care le-a primit de la acesta.

„A fost un om care a construit, a iubit și a deschis drumuri”

Dragoș Anastasiu și-a descris tatăl drept un om care a avut un impact asupra celor din jur și care a lăsat în urmă amintiri și experiențe importante pentru familie și pentru oamenii pe care i-a cunoscut.

„A fost un om care a construit, a iubit, a deschis drumuri și a lăsat urme în viețile multor oameni. Pentru mine a fost, înainte de toate, TATA.

Îi sunt profund recunoscător pentru tot ce a făcut, pentru tot ce m-a învățat, pentru valorile pe care mi le-a transmis și pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună”, a transmis omul de afaceri.

Cine este Dragoș Anastasiu

Dragoș Anastasiu este un om de afaceri cunoscut în România, cu activitate în special în domeniile transporturilor și turismului. A fost numit viceprim-ministru în iunie 2025, cu atribuții legate de reforma statului, însă și-a anunțat demisia la 27 iulie 2025, în contextul controverselor apărute în spațiul public.

Cine a fost tatăl lui Dragoș Anastasiu

Tatăl fostului vicepremier se numea Dinu Anastasiu și a fost inginer constructor. Acesta a ocupat funcția de director al CINOR, întreprindere care avea, potrivit relatărilor fiului său, aproximativ 300–400 de angajați. Într-un interviu acordat publicației LIFE.ro Dragoș Anastasiu a povestit că tatăl său a lucrat timp de doi ani în Statele Unite, în jurul anului 1970, și l-a descris drept unul dintre primii specialiști IT din România.

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