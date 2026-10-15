Momente grele pentru fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Mesaj emoționant după moartea tatălui său

Publicat 15 oct. 2026, 08:50 Actualizat 15 oct. 2026, 09:06

Dragoș Anastasiu trece prin clipe dureroase după ce tatăl său a decedat la vârsta de 90 de ani. Fostul vicepremier a făcut anunțul printr-o postare pe Facebook, în care și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce a primit de la părintele său.

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