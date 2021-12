„Nici eu nu sunt de acord cu testele gratuite. Cel mult pentru 28 de zile - e perioada în care poţi să faci vaccinarea completă - şi prima şi a doua doză. Ok, asta se poate accepta, mai mult nu se poate accepta, înseamnă miliarde. Nu se poate să îţi dea, să plătească statul. Tot de la buget plăteşte, nu aduce nimeni bani de acasă. Dacă te duci la spital, ok, se asigură ceea ce trebuie asigurat în spital, dar nu vrei vaccin, vrei teste gratuite. Din 72 de ore se repetă testul, asta unde ne duce? Deci, nu se poate. Asta înseamnă că şi vaccinarea se duce în jos, înseamnă că săptămânal, cel puţin două teste gratuite pentru tot poporul nu ai de unde să plăteşti acest lucru şi nici nu este corect - nici politic, nici moral, de niciun fel. De aceea, pentru 28 de zile se poate discuta.Vom discuta în coaliţie, fiindcă încă nu am agreat noi forma propusă de ministrul Sănătăţii, şi vom lua o decizie. Dar, iarăşi, ori suntem de acord că anumite chestiuni pot fi făcute, ori nu suntem de acord. Să dai şi la investiţii, şi la educaţie, şi peste tot, dar să plăteşti şi gratuit testele, nu merge”, a afirmat Kelemen Hunor la un post TV.



El a spus că sunt două proiecte privind certificatul verde, de sănătate, menţionând că a fost de acord că nu poate fi amendat proiectul venit de la Senat şi că trebuie unul nou.



„Vorbim de două proiecte diferite. Deci, în primul proiect nu erau incluse testele gratuite. Acel proiect a picat la Senat, probabil că va fi pus în sertar. A venit ministrul Sănătăţii cu o altă gândire, altă abordare, pe ici - pe colo mai nuanţată, eu sunt de acord cu asta, şi acest proiect îl vom discuta în coaliţie, în care erau incluse şi testele gratuite, despre acest lucru discutăm”, a mai spus liderul UDMR.



Kelemen Hunor este de acord cu faptul că acest certificat trebuie introdus la o anumită incidenţă a cazurilor şi să nu mai fie obligatoriu dacă numărul de cazuri scade.



„Eu cu certificatul de sănătate sunt de acord şi sunt de acord cu propunerea domnului Alexandru Rafila că acest certificat este obligatoriu când ajungi la o incidenţă de peste 1,5 sau 2 la mie. Aici este de discutat care este acel plafon şi atunci toată lumea ştie: dacă creşte nivelul de infectare, automat în anumite situaţii trebuie să prezinţi certificatul de vaccinare; când scade, automat scoţi obligativitatea. E un lucru foarte logic, un lucru foarte bun. Trebuie să vedem dacă acceptăm excepţii, eu nu sunt pentru excepţii, şi trebuie să vedem ce se întâmplă cu persoanele care nu sunt vaccinate, dar doresc să fie vaccinate în acea perioadă de 28-30 de zile când se face vaccinarea completă”, a adăugat Kelemen Hunor.



Liderul UDMR a arătat că acest proiect va fi analizat luni în şedinţa coaliţiei.



„Dacă reuşim să găsim o formulă agreată de toată lumea, în zece zile poate să treacă prin ambele Camere şi va intra în vigoare de la 1 ianuarie, cu menţiunea că dacă incidenţa ajunge la peste 1,5 la mie, obligatoriu, în anumite situaţii, instituţii trebuie să prezinţi certificatul”, a mai declarat Kelemen Hunor.



El a mai spus că în privinţa certificatului verde au fost extrem de multe bâlbâieli.



"În momentul în care noi am propus acel proiect, am avut majoritate. Când a ajuns la Senat, nu am mai avut majoritate. E o treabă iarăşi destul de simplă. Dacă ar fi fost după mine, dar sigur lucrurile nu se întâmplă exact cum doreşte unul sau altul dintre noi, atunci acest lucru ar fi trebuit să-l rezolvăm încă din 2020, nu acum. (...) Eu de la bun început am spus că cred în vaccin şi vaccinul face diferenţa între viaţă şi moarte", a subliniat Kelemen Hunor.