Aproape 2.600.000 de pensionari care încasează pensia pe card vor observa diferențe față de calendarul standard.

Conform reglementărilor, pensiile virate pe card sunt programate, de regulă, pentru data de 12 ale lunii, cel târziu 13. În octombrie însă, 12 pică duminică, iar autoritățile au decis ca banii să fie virați mai devreme, pe 10 octombrie, vineri. Această schimbare permite pensionarilor care folosesc cardul să aibă acces la bani cu două zile mai devreme decât de obicei, facilitând gestionarea veniturilor direct de pe telefon.

Pentru pensionarii care primesc pensia prin intermediul Poștei Române, lucrurile rămân aproape neschimbate. Aceștia vor începe să încaseze pensiile începând cu 1 octombrie, miercuri, conform calendarului obișnuit.

Recalculări și sume suplimentare

Tot în această lună, pensionarii care au depus cereri de recalculare pentru venituri nepermanente vor primi pensia actualizată, conform deciziilor emise de casele de pensii. În plus, cei care au trecut recent de la pensie anticipată la pensie pentru limită de vârstă vor încasa diferențele restante într-o singură tranșă.

Reprezentanții caselor de pensii au subliniat: „Este important ca aceste plăți să se facă la timp. Pensionarii au dreptul să primească diferențele restante conform legii, iar întârzierile nu sunt acceptabile”.

Nemulțumiri și întârzieri

Deși autoritățile dau asigurări că toate plățile vor fi efectuate la timp, în unele cazuri au apărut întârzieri, ceea ce a stârnit nemulțumiri în rândul pensionarilor. Mulți dintre aceștia reclamă faptul că, deși decizia de recalculare a fost emisă, nu au primit nici pensia actualizată, nici diferențele restante.