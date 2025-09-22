Potrivit datelor oficiale, cea mai mare pensie de serviciu, platită de CNPP, este de 69.343 lei, din care 21.085 lei reprezintă partea contributivă (30%) și 48.258 lei partea necontributivă (70%).

În prezent, pensia medie a magistraților este de 25.356 de lei, aproape de zece ori mai mare decât salariul mediu și de 25 de ori mai mare decât pensia medie națională.

Vârsta de pensionare a magistraților în România este de 47 de ani, mult mai mică decât în alte state europene:

-Austria, Belgia, Bulgaria: 65 de ani

-Franța, Germania, Grecia: 67 de ani

-Italia, Finlanda, Slovenia: 70 de ani

În România există, în total, 407.854 pensii și indemnizații speciale, dintre care:

-Persoane persecutate din motive politice: indemnizație medie de 1.515 lei

-Eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției: indemnizație medie de 2.175 lei

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să dezbată, pe 24 septembrie 2025, legea privind pensiile magistraților, parte a unui pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea deficitului bugetar.

Reforma guvernului Bolojan propune creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, stabilirea unei vechimi minime de 35 de ani în muncă și limitarea cuantumului pensiei la 70% din venitul net obținut în ultima lună de activitate.