”O să cerem bani în plus la rectificare, dar discuții despre majorări pot avea loc doar, după rectificare, după ce vedem care este impactul primelor două pachete de mărsuri și mai ales, aș sublina faptul că este extrem de necesar un al treilea pachet de măsuri”, a declarat ministrul Muncii.

Întrebat dacă după rectificare se poate relua discuția despre o posibilă indexare anul viitor, Florin Manole a răspuns: ”Nu vreau să anticipez pentru că nu știu care vor fi evaluările raportate la rectificarea bugetară. (...) Trebuie să avem în vedere, ca Minister al Solidarității Sociale, ca cei cu venituri mici să treacă cât mai ușor peste o perioadă grea”.

”Plafonarea prețurilor la alimentele de bază care ar favoriza pe cei cu venituri mici și nu ar avea un impact bugetar direct, în sensul că statul nu ar pierde niște bani, nu ar da niște bani. Sigur, poate ar încasa mai puțin TVA, dar în primul rând cetățeanii ar beneficia de această plafonare.

Am văzut deja din ce în ce mai multe voci, inclusiv politice, în favoarea continuării plafonării. Nu am auzit încă argumentele celor care sunt împotrivă”, a mai spus oficialul.

Cât despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan dacă legea pensiilor va pica la CCR, social-democratul a spus: ”Nu vreau să anticipez o decizie a Curții pentru că nu ar avea sens. Ceea ce trebuie să facem noi politicienii este să respectăm deciziile CCR și am văzut deseori politicieni care criticau deciziile Curții doar pentru că nu le conveneau, dar nu va fi cazul acum.

Pe de altă parte, despre deciziile, planurile unilaterale ale premierului Bolojan, sigur că trebuie să răspundă premierul Bolojan