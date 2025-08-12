Unde se depozitează corect ciupercile

Depozitarea corectă a ciupercilor este esențială pentru a le păstra proaspete și pentru a preveni deteriorarea lor.

Ciupercile se păstrează în frigider, într-o pungă de hârtie, pentru a permite circulația aerului și a absorbi umezeala în exces. Dacă le vei pune în ambalaj de plastic, ciupercile vor mucegăi din cauza umezelii, scrie Hello Taste.

Așează punga de hârtie pe raftul din mijloc sau din partea inferioară a frigiderului, unde temperatura este mai constantă. Ciupercile se păstrează proaspete în frigider pentru aproximativ 4-7 zile, dar este bine să le verifici constant pentru a te asigura că nu se degradează.

Dacă nu ai pungi de hârtie poți folosi o cutie de plastic care este câteva orificii pentru a permite circulația aerului. Pune un prosop de hârtie pe fundul cutiei și unul deasupra ciupercilor pentru a absorbi umezeala în exces.

După aceea, așează cutia pe un raft în frigider. Vor rezista până la o săptămână, dar ai grijă să te mai uiți la ele din când în când și să le consumi în cazul în care observi schimbări ale culorii, mirosului sau texturii.

Dacă vrei să păstrezi ciupercile pentru o perioadă mai lungă, le poți congela. Spală-le, feliază-le și sotează-le ușor în puțin ulei sau unt până când se evaporă cea mai mare parte a umezelii.

Lasă-le să se răcească complet. Pune-le apoi în pungi sau recipiente de congelare, eliminând cât mai mult aer posibil. Ciupercile congelate se păstrează bine timp de până la 6 luni.

Uscarea este o altă metodă de a conserva ciupercile pe termen lung. Taie-le felii subțiri și usucă-le într-un deshidrator sau la cuptor la temperaturi foarte scăzute. Păstrează ciupercile uscate în borcane de sticlă ermetice sau pungi de plastic sigilate, într-un loc răcoros și întunecat. Ciupercile uscate se pot păstra până la un an dacă sunt bine uscate și depozitate corect.

Ciupercile se păstrează cel mai bine la frigider

Ciupercile se păstrează cel mai bine la frigider, dar pentru a le prelungi cât mai mult starea de prospețime este bine să fie ambalate corect. Spală ciupercile doar înainte de utilizare, nu înainte de depozitare, deoarece excesul de umezeală poate duce la mucegăire și deteriorare rapidă, recomandă specialiștii.

Le vei depozita în pungi de hârtie care au rolul și de permite ventilarea, dar și de a absorbi umiditatea. La fel de potrivite sunt și cutiile cu mici orificii. Pune ciupercile pe raftul din mijloc sau din partea inferioară a frigiderului, unde temperatura este mai constantă. Evită compartimentele de legume, care sunt mai umede. Dacă respecți aceste reguli vor rezista între 4 și 7 zile. Oricum, mai verifică-le din când în când pentru a te asigura că nu se degradează.

Dacă observi că au pete închise, semne de mucegai sau zone decolorate nu mai sunt bune. Dacă au început să se usuce și să se încrețească, înseamnă că sunt pe cale să se strice.

Ciupercile proaspete ar trebui să fie ferme și să aibă o textură netedă. Dacă sunt moi, vâscoase sau lipicioase, nu mai sunt bune. Poți să îți dai seama de starea de prospețime a ciupercilor și după miros. Dacă simți un iz neplăcut, acru sau puternic, trebuie aruncate.

În general, majoritatea soiurilor de ciuperci pot fi păstrate la frigider. Totuși, ciupercile foarte delicate sau ciupercile sălbatice, cum ar fi trufele, pot necesita condiții speciale. Acestea trebuie învelite în hârtie absorbantă și schimbă hârtia zilnic pentru a absorbi umezeala. Ele pot fi păstrate astfel pentru aproximativ o săptămână.

Ciupercile uscate nu trebuie păstrate la frigider. Ele trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat, într-un recipient ermetic.

Ce termen de valabilitate au ciupercile

Valabilitatea ciupercilor depinde de modul în care sunt depozitate și de tipul de ciuperci.

Ciuperci proaspete rezistă în frigider, în pungă de hârtie, într 4 și 7 zile. Ciupercile congelate pot fi consumate în siguranță până la 6 luni de când au fost puse la congelator.

Ciupercile uscate se păstrează în borcane de sticlă ermetice sau pungi de plastic sigilate, într-un loc răcoros și întunecat. Vor rezista până la un an, dacă sunt bine uscate și depozitate corect.

Odată ce au fost gătite, ciupercile se păstrează la frigider, în recipiente ermetice, între 3 și 5 zile.