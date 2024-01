Totul pentru prețuri surprinzător de accesibile, cu cazare ce variază între 150-200 de lei pe noapte. Astfel, în timp ce majoritatea se luptă cu gerul și viscolul, acești privilegiați se bucură de soare, mare și relaxare într-un mediu care aduce aminte de sezonul estival.

Este și cazul unui internaut care a cerut sfaturi pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself. „O vacanță de minim 10 nopți după 5 februarie, într-o destinație în care să se poată face plajă și ceva activități să ne ocupe tot timpul? Pentru două persoane”, a scris acesta, ca membru anonim.

Iar răspunsurile au început să apară. Cei mai mulți i-au sugerat țările arabe, în special capitala Emiratelor Unite, Dubai, dar au fost și alte propuneri.

„Zanzibar, Maldive, Republica Dominicană”, a fost primul sfat, apoi au urmat altele.

„Dubai”, a spus cineva, moment în care membrul anonim și-a luat inima în dinți și a cerut detalii: „Știe cineva o cazare decentă în Dubai? Studio/apartament chiar și un hotel decent mă interesează condiții decente la preț decent pentru ca vreau sa fac ceva nou în fiecare zi.”

„Anul trecut am stat la Royal Regency Suites Marina la un etaj superior (17 dacă îmi aduc bine aminte), totul a fost peste așteptări, confort și servicii de nota 10 la 150 euro/ noapte la trei persoane”, a scris cineva.

„E un cartier arăbesc acolo, nu mai știu cum se numește, găsești cazări cu 150-200 lei pe noapte. La MarianAdventures am văzut că se duce acolo”, a spus altul. „Am rezervat anul trecut pe Airbnb, la Elite Rezidence Zingo suites Marina Dubai, 300 lei pe noapte. Am stat la etajul 73, cu vedere la zgârie nori, la yahturi, iar din bucătaria comună se vedea toată Palm Jumeirag. A fost superb. O cameră într-un apartament foarte mare”, a spus un internaut.

Nici mâncarea nu ar fi o problemă, susțin alți internauți. Există restaurante cu prețuri mai mult decât rezonabile, mai mici ca în România, la fel cum desigur există unele de lux.

„Acum, depinde cât de mult vrei sa economisești. Dacă în cazări nu e diferența foarte mare - 100 lei, la mâncare poți mânca foarte ieftin, de câteva ori mai redus față de locurile cu fițe”, a scris un internaut. „Așa este. Se poate mânca și ieftin. Pentru Dubai Marina, prețul nu e mare. Dar depinde ce înseamnă ieftin pentru fiecare”, a confirmat o participantă la discuție.

