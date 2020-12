Un tânăr pasionat de electronică repară laptopuri și le oferă copiilor sărmani 

Pasionat de electronică, un tânăr dintr-un sat de la poalele munților Măcin s-a gândit să-i ajute pe copiii fără posibilităţi materiale. Dumitru Cioran repară sau construiește laptopuri, atât de necesare elevilor pentru şcoala online. Meșterește dispozitive electronice de la vârsta de 7 ani, iar pasiunea a moștenit-o de la tatăl său.

"Ideea in sine a plecat intreband la scoala, sora mea fiind director, am intrebat cum este cu scoala online, mi s-a spus ca e o problema foarte mare cu dispozitivele primite de la Consiliul Local. Am aflat ca sunt copii din familii dificile care nu au posibilitatea de a folosi un dispozitiv", spune Dumitru Cioran.

Până în prezent, a donat 10 laptop-uri făcute de el.

Dumitru spune că va continua să facă aceste fapte bune și are chiar o cerere de 15 calculatoare de la familiile necăjite dintr-un sat al comunei.