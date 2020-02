Un tânăr din Slatina care ar fi trebuit să fie în carantină s-a plimbat două zile prin București

Potrivit autorităţilor din Olt, tânărul s-ar fi aflat în cursa Craiova-Bologna din data de 22 februarie şi a călătorit pe un loc aflat în apropierea bărbatului de 71 de ani infectat cu coronavirus. Acesta s-a întors în România în 25 februarie, dar pe Aeroportul Internaţional Otopeni unde a declarat că vine de la Verona. Ulterior, s-a cazat la un hotel din Bucureşti şi urma să meargă la o emisiune de televiziune, unde, însă, nu a mai ajuns.

Medicul epidemiolog de la DSP Olt, Marinela Madan, a declarat pentru Mediafax, că a aflat că tânărul era trecut pe lista celor 22 de pasageri care ar fi trebuit să fie în carantină abia joi, după ce un jurnalist al televiziunii a anunţat-o că bărbatul ar putea fi o „persoană cu risc”.

„Am făcut anchetă poliţienească, joi, pentru că, până la ora 12, când, prin bunăvoinţă, un reprezentant al unui post de televiziune unde domnul este introdus într-o emisiune, nu ştiu... Eu ştiam începând cu ziua de ieri (miercuri – n.r.), că am primit o fişă de la Aeroportul Otopeni cum că persoana respectivă se întoarce pe ruta Verona-Bucureşti, pe Aeroportul Otopeni. În condiţiile astea, noi ne-am propus să-l contactăm pe acest personaj să-l introducem în sistemul nostru de supraveghere. Numai că, la un moment dat el nu răspundea la telefon sau telefonul nu este alocat. Între timp, cât ne agitam noi, ne-am hotărât să mergem la adresa de domiciliu, el declarând domiciliul pe Slatina. Am primit acest telefon de la postul de televiziune care ne-a dat o altă perspectivă a problemei pentru că doamna a zis că are cunoştinţă că domnul a călătorit pe ruta Craiova-Bologna şi ar fi fost în avionul cu persoana care în data de 25 a fost diagnosticată la Rimini. În aceste condiţii, am luat legătura cu colegii mei de maniera . Mi-au confirmat că este contact direct. El trebuia să fie în carantină”, a declarat pentru dr. Madan.

Marinela Madan spune că DSP Olt a reuşit să ia legătura, telefonic, cu tânărul abia joi după-amiaza și așa s-a aflat că acesta era cazat de două zile la un hotel din Bucureşti.

