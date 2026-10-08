Un nou atac într-o școală din Polonia, la o zi după un altul. O persoană a murit, alte două au fost rănite

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 12:54

Un nou atac într-o școală din Polonia a avut loc joi, la doar o zi după ce un tânăr de 19 ani a rănit 10 persoane într-un alt incident violent produs într-o unitate de învățământ. De această dată, un fost elev de 15 ani a atacat cu un cucțit ascuțit trei membri ai personalului unei școli din Leszczydoł-Nowiny, lângă Wyszkow. Una dintre victime, un angajat în vârstă de 37 de ani, a murit, iar alte două persoane au fost rănite. Poliția a deschis o anchetă, operațiunile fiind în plină desfășurare.

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