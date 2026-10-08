Un nou atac într-o școală din Polonia, la o zi după un altul. O persoană a murit, alte două au fost rănite

Un nou atac într-o școală din Polonia a avut loc joi, la doar o zi după ce un tânăr de 19 ani a rănit 10 persoane într-un alt incident violent produs într-o unitate de învățământ. De această dată, un fost elev de 15 ani a atacat cu un cucțit ascuțit trei membri ai personalului unei școli din Leszczydoł-Nowiny, lângă Wyszkow. Una dintre victime, un angajat în vârstă de 37 de ani, a murit, iar alte două persoane au fost rănite. Poliția a deschis o anchetă, operațiunile fiind în plină desfășurare.
Poliția poloneză a anunțat că a reținut un adolescent de 15 ani care a intrat joi, în jurul orei 9:00, în Școala Primară „Ioan Paul al II-lea” din Leszczydoł-Nowiny, în apropiere de orașul Wyszkow, la nord-est de Varșovia. Adolescentul a rănit trei membri ai personalului cu „un obiect ascuțit”, potrivit informațiilor citate de TVP World și Internazionale.
Ulterior, autoritățile au transmis că una dintre cele trei victime a decedat.
„În ciuda eforturilor de resuscitare, viața unui angajat al școlii în vârstă de 37 de ani nu a putut fi salvată”, a transmis poliția pe X.
Printre răniți se află și directorul școlii, care ar fi reușit să-l imobilizeze pe atacator înainte de sosirea polițiștilor. Presa poloneză a relatat că cea de-a treia victimă este un profesor, iar cealaltă victimă este un îngrijitor.
„Poliția a sosit la fața locului în câteva minute de la raportare, iar operațiunile poliției sunt în desfășurare”, au transmis autoritățile.
Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat într-o conferință de presă că dispune de informații preliminare. El a precizat că îngrijitorul era resuscitat, însă starea acestuia nu era cunoscută la acel moment.
Atacul de la Ostrołeka: 10 persoane au fost rănite
Incidentul de joi a avut loc la doar o zi după un alt atac într-o școală din nord-estul Poloniei. Miercuri, zece persoane au fost rănite într-un atac cu o macetă comis la o școală profesională din Ostrołeka. Poliția l-a reținut la scurt timp după incident pe suspectul în vârstă de 19 ani, care se număra și el printre răniți.
Dintre cele nouă persoane rănite de acesta, cinci sunt elevi, două sunt cadre didactice, iar alte două erau trecători. Elevii s-au baricadat în sălile de clasă înainte ca poliția să-l rețină pe suspect, aproximativ 20 de minute mai târziu. Procurorii au declarat că tânărul avea în rucsac un dispozitiv exploziv artizanal. Motivul atacului rămâne neclar.
Un alt atac, dejucat înainte să aibă loc
Tot miercuri, cu doar câteva ore înainte de atacul de la Ostrołeka, poliția a arestat un adolescent de 17 ani suspectat că plănuia un atac asupra școlii sale. Polițiștii au efectuat o percheziție la apartamentul adolescentului din Sierpc, în centrul Poloniei, după ce acesta le-ar fi spus colegilor că intenționa „să facă ceva rău”.
Potrivit unui comunicat al poliției, în timpul percheziției au fost confiscate o geantă care îi aparținea adolescentului și care conținea două cuțite, precum și telefonul mobil. Anchetatorii au găsit în telefon căutări de informații referitoare la atacul planificat.
„Datorită reacției chibzuite a elevilor și a profesorului, precum și acțiunii fulgerătoare a polițiștilor din Sierpc, un adolescent de 17 ani care a anunțat că va «face ceva rău la școală» a fost oprit”, a transmis poliția.
Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că dispozitivele adolescentului arătau că acesta căutase informații despre cum să organizeze un „eveniment sângeros”. Adolescentul rămâne în arest la secția de poliție din Sierpc, în timp ce ofițerii continuă audierea martorilor.
Kierwiński a afirmat că operațiunea din Sierpc s-a desfășurat „în paralel” cu evenimentele din Ostrołęka și a apreciat „cooperarea foarte bună cu comunitatea locală a cadrelor didactice”.
Atacurile în școlile din Polonia sunt rare. Totuși, în septembrie, poliția a reținut un adolescent de 13 ani suspectat că plănuia un atac și a găsit un cuțit în rucsacul acestuia.
Pe 22 septembrie, un copil de 11 ani a rănit un coleg de clasă cu un topor într-o școală primară din Ptaki.