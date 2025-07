Pe plajele din nordul și centrul Portugaliei, turiștii au fost martorii unui spectacol atmosferic rar: formațiuni noroase orizontale, compacte, cunoscute sub denumirea de „roll clouds”, s-au rostogolit spre țărm, precedate de rafale violente de vânt și întuneric neașteptat.

Meteorologii portughezi leagă fenomenul de interacțiuni între mase de aer cald și rece și de brizele marine intensificate de temperaturile neobișnuit de mari – 40 de grade în zona Castelo Branco, Beja și Évora.

This cloud rolled in like an actual tsunami over Portugal.



It's actually called a roll cloud.pic.twitter.com/0MA27DS4ia