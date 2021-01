Din primele informații, se pare că Toni Grecu ar fi fost internat în spital la patru zile după ce a început să acuze simptome specifice infectării cu COVID-19, spun surse medicale, citate de Realitatea PLUS.

Potrivit acelorasi surse, simptomele artistului sunt usoare, Toni Grecu simtindu-se destul de bine in acest moment. Prezentatorul TV este internat int-o sectie normala destinata pacientilor de coronavirus. Medicii spun ca in urmatoarele ore ii vor evalua starea de sanatate.