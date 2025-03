„Trebuie spus deschis că ceea ce se întâmplă în România este scandaloasă, ce fel de democrație este aceea dacă doar anumiți candidați care sunt favorizați de elitele de la Bruxelles sunt lăsați să câștige, deci aceasta nu este democrație. Am văzut declarații ale fostului comisar francez Breton care justifică ceea ce au făcut instanțele românești și au cerut, iar alte țări vor face același lucru dacă partea greșită va câștiga. Deci există o mare ipocrizie în Europa, se vorbește mult despre drepturile omului, democrație, dar în realitate nu sunt capabili să le pună în practică. Sper că tensiunile din România se vor calma, astfel încât colegul meu Simion, pe care îl cunosc foarte bine și îi susțin candidatura, va reuși până la urmă. România are nevoie de un președinte suveran și cred că în final se îndreaptă în acea direcție, iar ceea ce s-a întâmplat cu Georgescu îl consider o mare nedreptate”, a spus europarlamentarul croat.

