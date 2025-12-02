Analistul de lansări de rachete Georgy Trishkin a făcut public acest lucru pe canalul său de Telegram, invocând surse proprii.

Potrivit lui Trishkin, Artemyev a fost suspendat pentru încălcarea restricțiilor americane ITAR (Reglementări privind Traficul Internațional de Arme).

Cosmonautul, aflat în pregătire la baza SpaceX din Hawthorne, California, ar fi fotografiat motoare și documentație internă a companiei cu telefonul mobil, încercând apoi să scoată aceste materiale din incintă, scrie MoscowTimes.

Într-un interviu acordat publicației The Insider, Trishkin a confirmat că încălcarea se află în curs de investigare, iar expertul a menționat că eliminarea cosmonautului din misiune cu câteva luni înainte de lansare reprezintă un semn al gravității incidentului.

Americanii și rușii și-au dat mâna: Vor exploata împreună Stația Spațială Internațională până în 2028

Reacția oficială a corporației Roscosmos

Corporația de stat Roscosmos a anunțat oficial că înlocuirea a fost făcută „din cauza transferului [lui Artemyev] la un alt loc de muncă”. Locul lui în misiunea Crew 12, programată pentru începutul anului 2026, va fi preluat de cosmonautul Andrei Fedyaev, care a mai zburat către ISS cu nava Crew Dragon. Site-ul Centrului de Pregătire a Cosmonauților Iuri Gagarin îl listează deja pe Fedyaev ca membru al echipajului.

Contextul profesional și politic al lui Oleg Artemyev

Cosmonautul Oleg Artemyev, în vârstă de 54 de ani și cu trei zboruri spațiale la activ, fusese inclus în echipaj în cadrul programului de cooperare dintre navele Crew Dragon și Soyuz. Din 2019, el este membru al Dumei Orașului Moscova din partea fracțiunii Rusia Unită.

2 astronauți și un cosmonaut au revenit pe Pământ, după 7 luni în spațiu