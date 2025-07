Imagini șocante au fost surprinse la un concert care a avut loc in Râșnov. Cântărețele din trupa rock Witch Club Satan din Norvegia, in traducere Clubul Vrăjitoarelor lui Satan, au cantat topless pe scenă. Prestația norvegiencelor a stârnit numeroase reacții, atit in rindul spectatorilor, cât și pe retelele de socializare.