La începutul acestei luni, administrația Trump a înlăturat pagina web globalchange.gov, platforma oficială unde erau disponibile astfel de rapoarte, ce apar încă din anul 2000, notează The New York Times. Casa Albă a anunțat că NASA va prelua responsabilitatea de a găzdui aceste documente în conformitate cu o legislație din 1990 care impune publicarea lor către public. Cu toate acestea, luni, NASA a făcut public faptul că nu va pune la dispoziția publicului celebrele evaluări, invocând faptul că "nu are nicio obligație legală de a găzdui datele de pe globalchange.gov", relatează Associated Press.

Katharine Hayhoe, climatolog la Texas Tech University și una dintre coautoarele rapoartelor anterioare, a subliniat că „Acest document a fost scris pentru poporul american, a fost plătit de contribuabili și conține informații vitale de care avem nevoie pentru a rămâne în siguranță în condițiile climei în schimbare”.

John Holdren, fost consilier științific al administrației Obama și reputat climatolog, a criticat cu asprime decizia administrației Trump, acuzând-o de „minciună făcută în mod evident” și de exercitarea unei cenzuri intenționate asupra datelor climatice. „Pur și simplu, ei nu vor ca publicul să vadă informațiile meticulos adunate și validate științific referitoare la ceea ce schimbările climatice provoacă deja fermelor, pădurilor și pescuitului nostru... și la modul în care toate aceste daune se vor amplifica în absența unor măsuri concertate de remediere”, a afirmat Holdren pentru AP.

Versiunile arhivate ale rapoartelor climatice, însă, rămân disponibile în biblioteca digitală a Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA). Cel mai recent raport, din 2023, a relevat faptul că schimbările climatice influențează în mod divers securitatea, sănătatea și mijloacele de trai ale oamenilor din toate regiunile țării, evidențiind faptul că unele comunități vulnerabile, în special nativii americani, sunt mai expuse riscurilor decât altele.

