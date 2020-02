Un bancomat a fost aruncat in aer, la Arad. Hotii au reusit sa fure banii

In timpul noptii, in Arad, un bancomat a fost aruncat in aer de hoti si acestia au reusit sa fure o suma de bani care inca nu a fost comunicata presei.

Reamintim cititorilor că în urmă cu aproximativ o lună, mai multe persoane au încercat să fure bancomatul amplasat în incinta magazinului Dedeman situat la ieșirea din municipiul Arad spre Nădlac. Hoții au încercat să smulgă ATM-ul legându-l de un autoturism marca BMW, model X6.

De asemenea, anul trecut, în luna mai, un alt bancomat, amplasat pe Calea Aurel Vlaicu, a fost aruncat în aer, însă toți banii din ATM fuseseră retrași cu o zi înainte de către angajații băncii după ce au observat că fanta bancomatului a fost distrusă în încercarea, cel mai probabil, de a ajunge la banii aflați în interior.