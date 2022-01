Este povestea lui Ugo Fuoco, care imediat după moartea fostului președinte al Parlamentului European, David Sassoli, a scris pe Facebook: „Din când în când apar vești foarte bune. A plecat domnul «permisul verde nu este discriminatoriu». Acum veniți și-i luați și pe ceilalți, mulțumesc".

Acuzat de mesajele care aduc atingere memoriei fostului președinte al Parlamentului European, Poliția din Campania a făcut și o percheziție informatică și a găsit „urme ale mesajului de ură”, scrie Il Messaggero.

Bărbatul fusese deja raportat și în trecut pentru nerespectarea restricțiilor Covid.

Il Giornale notează că, în trecut, Ugo Fuoco a vorbit despre o falsă pandemie, dar de câteva săptămâni suferă de simptome evidente de Covid, precum febră mare și dificultăți respiratorii.

Pe 11 ianuarie, el ar lăsat un mesaj vocal lung de 20 de minute pe canalul său Telegram, iar marți a postat o fotografie cu el purtând o mască de oxigen pe un pat de spital.

Postările sale nu menționează niciodată Covid, dar, în ciuda dificultăților evidente de a vorbi și de a respira, continuă să vorbească despre rezistență și își incită adepții să lupte pentru ideile lor care, în acest caz, sunt cele care susțin ideologiile anti-vacciniste.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani din Napoli este unul dintre liderii mișcării „no vax" din Italia.

Pe Telegram a creat un grup cu 36.000 de abonați, prin care răspândea conținul tipic.

În decembrie, Ugo Fuoco a anunțat cu mândrie că nu a fost vaccinat. Din ajunul Anului Nou, acesta are febră și dificultăți respiratorii. Deși nu recunoaște că are Covid, în ultimele zile a spus că are simptomele tipice ale bolii provocate de Sars-CoV-2.