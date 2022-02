Lituania și alte țări membre ale blocului comunitar activează echipa de răspuns rapid la atacurile cibernetice pentru a ajuta instituțiile ucrainene să facă față amenințărilor cibernetice tot mai mari, a anunțat pe Twitter Margiris Abukevicius, ministrul adjunct al apărării de la Vilnius.

In response to #Ukraine request 🇱🇹🇳🇱🇵🇱🇪🇪🇷🇴🇭🇷 are activating Cyber Rapid Response Team to help 🇺🇦 institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/xxfsw1eiTq