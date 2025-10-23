”Datoria publică depășește 60% și va ajunge la 80% în câțiva ani, mult peste limitele impuse, de formă, de Bruxelles. Impozitele și taxele cresc deja de 4 ani și tot nu vedem o situație stabilă în viitor.

Ne aflăm într-o spirală fiscală care s-a închis în jurul economiei și din care nu se poate ieși cu discursuri. Taxele par corecții, dar nu fac decât să mute problema în viitor. România nu este condamnată la criză, dar va fi, și asta din cauza celor care au ignorat aceste semne”, a spus Florin Cîțu.