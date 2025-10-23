TVA de 24% de anul viitor, cel mai grav avertisment. Fost ministru de Finanțe: Politicienii au condamnat România la criză

TVA de 24% de anul viitor, cel mai grav avertisment
TVA de 24% de anul viitor, cel mai grav avertisment

Cel mai grav avertisment pentru români vine de la un fost ministru de Finanțe. Florin Cîțu avertizează că până la jumătatea anului viitor, TVA ar putea crește până la 23, chiar 24%. Fostul premier a scris pe rețelele sociale că deficitul bugetar continuă să crească și se apropie de valoarea de 9% din PIB, cel mai mare procent din Uniunea Europeană. 

”Datoria publică depășește 60% și va ajunge la 80% în câțiva ani, mult peste limitele impuse, de formă, de Bruxelles. Impozitele și taxele cresc deja de 4 ani și tot nu vedem o situație stabilă în viitor.

Ne aflăm într-o spirală fiscală care s-a închis în jurul economiei și din care nu se poate ieși cu discursuri. Taxele par corecții, dar nu fac decât să mute problema în viitor. România nu este condamnată la criză, dar va fi, și asta din cauza celor care au ignorat aceste semne”, a spus Florin Cîțu. 